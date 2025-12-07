Otro más: Selección Mexicana sostendrá amistoso contra Islandia como preparación para el Mundial 2026

Ciudad de México.- Con el fin de llegar en mejor ritmo para la jornada inaugural de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana estaría programando hasta ocho juegos amistosos con rivales. Hasta el momento, solo se tenía uno confirmado en tierras aztecas, aunque, según los reportes, en las últimas horas, el 'Tricolor' estará arribando a Querétaro en febrero para disputar un encuentro de exhibición contra Islandia.

La Federación Mexicana de Futbol solo ha oficializado la realización de un par de amistosos; uno de ellos será contra Portugal, trayendo a Cristiano Ronaldo para la reapertura del Estadio Azteca durante la fecha FIFA de marzo; días después del partido contra los lusitanos, México se medirá contra Bélgica. De igual manera, se había adelantado que el combinado nacional se enfrentaría a Argentina en los días previos al Mundial 2026.

El encargado de revelar dicha información fue Duilio Davino, directivo de la FMF; el también exfutbolista comentó que se están afinando detalles, pero las pláticas son avanzadas para que Islandia juegue en febrero contra la Selección Mexicana. No aseguró el inmueble en el que será, pero comentó que se realizará en Querétaro, seguramente usando el Estadio La Corregidora; así mismo, informó que espera que el anuncio oficial se realice para la segunda semana de diciembre.

Selección Mexicana planea par de amistosos para enero

Así mismo, ESPN reveló en días anteriores que la FMF ya estaba por cerrar un par de encuentros amistosos para enero contra dos selecciones del mismo continente. El portal informó que México se estaría enfrentando a Panamá y Bolivia, pero al no contar con fecha FIFA en dicho mes, el partido se estaría realizando con jugadores solamente de la Liga MX.

El mismo medio adelantó que, en caso de no concretarse el par de amistosos, se estaría planeando una gira para medirse contra clubes que representen un reto para el combinado mexicano, tal y como se realizó a inicios de año. En enero del 2025, México enfrentó a River Plate en Argentina y en Brasil se midió contra el Internacional de Porto Alegre.

Estos encuentros les permitirían a los dirigidos por Javier Aguirre compaginar sus estilos de juego y llegar en la mejor forma posible al 11 de junio, cuando dará inicio la Copa del Mundo 2026 con el juego entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

