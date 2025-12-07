Pittsburgh Steelers bajan la cortina en Baltimore y Pittsburgh toma la cima de la AFC Norte

Baltimore, Estados Unidos.- Con un cierre dramático y polémica de por medio, la defensiva de los Pittsburgh Steelers resistió los embates finales de Lamar Jackson y los Ravens para sacar una valiosísima victoria de 27-22 en su visita a Baltimore este domingo 7 de noviembre de 2025. Con su triunfo, Pittsburgh se hizo con el primer puesto en solitario de la AFC Norte, después de que un touchdown de Baltimore con 2:43 restantes fue anulado tras la revisión de la jugada.

Ambos equipos volverán a encontrarse en el duelo que cerrará la temporada regular, esta vez en el Acrisure Stadium. Los Steelers contaron también con la que quizá fue la mejor actuación de Aaron Rodgers en la campaña, al lanzar para 284 yardas y un touchdown, e incluso también corrió para anotar un touchdown. Durante todo noviembre, Rodgers no pudo completar un pase de más de 31 yardas, pero este domingo tuvo cuatro de al menos esa distancia, además de otros dos de más de 20.

Rodgers tuvo su mejor juego con Pittsburgh

La primera jugada ofensiva de Pittsburgh (7-6) fue un pase de 52 yardas a DK Metcalf, que preparó una carrera de 1 yarda de Rodgers que puso a los Steelers 7-3 arriba. Ese fue el primer touchdown por tierra del quarterback de 42 yardas desde la temporada 2022.

El veterano mariscal de campo, que jugó el fin de semana anterior contra Buffalo con una férula en la muñeca izquierda rota, no fue capturado ni una sola vez por los Ravens. Esta fue su mayor cantidad de yardas por pase desde que se unió a los Steelers antes de esta temporada.

La polémica llegó en el último cuando Isaiah Likely atrapó un pase de Lamar Jackson con ambas manos en la zona de anotación, y ambos pies bajaron, pero cuando estaba a punto de completar otro paso con el pie derecho, Joey Porter Jr. de los Steelers le tiró el balón. Inicialmente se consideró touchdown, pero luego se cambió a incompleto. Finalmente, los Ravens perdieron el balón por downs. Baltimore (6-7) mantuvo la defensa y luego llegó a la yarda 30 de Pittsburgh, pero Jackson sufrió una captura cuando a los Ravens ya no les quedaban tiempos muertos, y el reloj se agotó.

This was ruled a Steelers touchdown Week 4.



Today this catch from Likely for the Ravens was not ruled a touchdown, spot the difference. https://t.co/vygk2nkkJz pic.twitter.com/HFk4OAzVvA — Rate the Refs (@Rate_the_Refs) December 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui