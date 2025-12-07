Real Madrid hace el ridículo en el Santiago Bernabéu; los 'Merengues' cayeron ante el Celta de Vigo

Ciudad de México.- Un complicado resultado para el Real Madrid se tuvo en la jornada 15 de LaLiga, pues fueron vencidos por el Celta de Vigo con marcador de dos anotaciones por cero, además de resultar con un par de elementos lesionados. Con este resultado adverso, el equipo blanco perdió terreno conforme al liderato del certamen español, el cual es dominado por el Barcelona desde hace varias fechas.

La cancha del Estadio Santiago Bernabéu presenció un primer tiempo trabado y con escasas oportunidades de anotación y, en cambio, se presentaron un par de lesiones entre ambos equipos. Apenas al minuto de juego, Pablo Durán, delantero del Celta, cayó al piso y sufrió una luxación de hombro, aunque pudo continuar en el compromiso. Al 21', Éder Militão sufrió un tirón en el posterior del muslo, teniendo que ser sustituido al no poder caminar.

La segunda mitad comenzó y, cuando parecía que el Real Madrid estaba encontrando la fórmula para hacerse presente en el marcador, cayó el primer tanto por parte de los visitantes. Bryan Zaragoza puso el centro en el manchón penal y de taconazo, Williot Swedberg adelantaba al Celta de Vigo, aunque con más de media hora por jugar.

Williot Swedberg ger Celta Vigo ledningen borta mot Real Madrid! pic.twitter.com/o8UbwPt01F — Talangkollen (@talangkollen) December 7, 2025

Fran García perdió la cabeza, pues en cuestión de un par de minutos, se hizo expulsar por doble tarjeta amarilla; la primera amonestación vino por juego peligroso al 62' y al 64' le aplicó una plancha por la espalda a un rival, concretando la tarjeta roja. Con 10 en la cancha, los de blanco encontraron su mejor momento y estuvieron cerca de empatar el encuentro, aunque Kylian Mbappé falló la más clara.

Ya en desesperación para el Real Madrid, Álvaro Carreras se hizo expulsar por una falta ofensiva y luego una fuerte protesta contra el silbante central; por reclamos en esa misma jugada, Federico Valverde y Rodrygo recibieron cartones preventivos. Ya con los 'Merengues' sin fondo, Williot Swedberg firmó el doblete tras una gran jugada colectiva y dejar tendido en el césped a Thibaut Courtois.

WILLIOT SWEDBERG IGEN!



21-åringen är tvåmålsskytt mot Real Madrid på bortaplan! pic.twitter.com/KfWtFVCWdS — Talangkollen (@talangkollen) December 7, 2025

Con la derrota del Real Madrid, se alejó del liderato de LaLiga, el cual lo tiene el Barcelona con 40 unidades, cuatro por delante de los dirigidos por Xabi Alonso. Por si faltase algo, solo tienen un punto de ventaja ante el Villarreal, quienes tienen un compromiso menos.

Fuente: Tribuna del Yaqui