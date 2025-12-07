Se acabó la magia de Mayfield y los Bucs fueron sorprendidos en casa por los Saints

Tampa, Estados Unidos.- Contra todos los pronósticos y en una de las grandes sorpresas en lo que va de la campaña 2025-26 de la NFL, los New Orleans Saints derrotaron a los Tampa Bay Buccaneers 24-20 este domingo 7 de diciembre de 2025 para apretar la carrera de la NFC Sur. Los humildes Saints (3-10), que estaban abajo en las apuestas por 8 puntos y medio, frustraron a Baker Mayfield y a los Buccaneers (7-6) en un partido desordenado que se jugó en su mayoría mientras azotaba una tormenta intensa.

Los Bucs, cuatro veces campeones defensores de la división, perdieron por cuarta vez en los últimos cinco partidos y empataron en primer puesto con Carolina. Los Bucs y los Panthers se enfrentan dos veces en los últimos tres partidos del rol regular. New Orleans contó con una gran actuación del quarterback novato Tyler Shough, quien corrió para dos touchdowns; la primera de ellas llegó después de que Chris Godwin Jr. no pudiera retener un pase de Mayfield en cuarta y 2 desde la yarda 47 de los Saints, que luego avanzaron para la anotación que los puso por delante.

Mayfiel sufrió ante la defensa de los Saints

Shough se escapó de Logan Hall y Vita Vea en el backfield y corrió 13 yardas para un touchdown y tomar una ventaja de 24-17 cerca de la mitad del último cuarto. Shough terminó el encuentro con 144 yardas por pase y 55 por tierra, con una intercepción.

Los Buccaneers todavía tuvieron la oportunidad de empatar, pero Emeka Egbuka dejó caer un pase de Mayfield en la zona de anotación, y se conformaron con un gol de campo de 37 yardas de Chase McLaughlin que redujo la diferencia a 24-20 con menos de cinco minutos por jugar.

En los dos minutos finales, los Bucs tuvieron otra oportunidad, pero a Mayfield se le agotó la magia de principios de temporada. Primero, Deion Jones dejó caer una posible intercepción que habría puesto a Tampa Bay cerca de su propia yarda 40. Después, los Bucs recibieron el balón tras un despeje en su yarda 20 con 1:48 restantes y sin tiempos muertos. Mayfield lanzó dos pases incompletos, corrió para 7 yardas y lanzó un pase de 2 yardas a Cade Otton.

Fuente: Tribuna del Yaqui