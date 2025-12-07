Sergio Ramos se 'despide' de la afición tras la eliminación de los Rayados del Monterrey

Ciudad de México.- Todo parece indicar que los días de Sergio Ramos dentro de la Liga MX han finalizado con la dolorosa caída de los Rayados de Monterrey ante los Diablos del Toluca en las semifinales del Apertura 2025. El excapitán del Real Madrid publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, el cual ha sido interpretado como una despedida por parte de la afición de 'La Pandilla'.

Hace varias semanas comenzó a circular el rumor sobre que Ramos estaría saliendo de la institución regiomontana al finalizar su participación en el certamen mexicano. Los reportes llegaron del programa El Chiringuito, donde adelantaron que el defensivo ya estaba en negociaciones con otros clubes en México y también de la MLS. Ante eso, Domenec Torrent, estratega de Rayados, prefirió omitir el tema, encendiendo aún más los rumores.

El Monterrey logró la victoria en el partido de ida, con un solitario gol de Gerardo Berterame en el 'Gigante de Acero', por lo que un empate en el compromiso de vuelta les permitía el acceso a la instancia final. El Toluca terminó por llevarse el triunfo con tres anotaciones, por dos de Rayados, empatando en el marcador global, pero los Diablos avanzaron por su posición en la tabla.

Luego de este resultado desfavorable, Ramos se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento para sus seguidores, además de lamentar la eliminación cuando eran uno de los favoritos para llevarse el campeonato. "Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol".

La pena más grande, no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre por vuestro apoyo; ¡Arriba el Monterrey!".

Lo cierto es que para conocer el futuro próximo de Sergio Ramos se tendrá que esperar por un par de semanas, debido al hermetismo con el que se está manejando el tema. El 'Tato' Noriega, director deportivo del Monterrey, informó que se habían comenzado las negociaciones en meses anteriores, aunque dichas conversaciones se han frenado por bastantes semanas.

