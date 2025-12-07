Tomateros de Culiacán se apodera de la cima; Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026

Ciudad de México.- Los Tomateros de Culiacán comenzaron con un gran ritmo la segunda vuelta de la temporada 2025 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), superando a los Jaguares de Nayarit, el cual había sido uno de los equipos más constantes de la campaña. El conjunto sinaloense había finalizado en la parte baja de la tabla en la primera mitad, aunque con su gran desempeño en las semanas recientes estarían asegurando su ingreso a los playoffs.

Desde que se dio el anuncio de la incorporación de Lorenzo Bundy como el nuevo timonel al equipo guinda, Tomateros ha mostrado una faceta diferente a la de inicios de temporada y mantiene una racha activa de cinco victorias consecutivas. Culiacán es el líder del circuito con marca de ocho victorias y tres descalabros; su derrota más reciente fue el 29 de noviembre contra Venados de Mazatlán, a quienes le ganaron la serie.

La segunda posición la tiene Jaguares de Nayarit, quienes cuentan con récord de siete victorias y tres reveses, a solo medio juego del liderato; el conjunto nayarita tiene un compromiso menos que Tomateros, el cual se repondrá con doble juego en la jornada del 7 de diciembre. Algodoneros de Guasave es otro de los equipos que ha sorprendido en la segunda vuelta, pues pasó del sótano a estar en el tercer puesto con marca de siete triunfos y cuatro derrotas.

Cañeros de Los Mochis repite entre los mejores posicionados del circuito, ya que se encuentra en el cuarto peldaño, pero con solo dos juegos de distancia de la cima; los sinaloenses tienen marca de seis victorias y cinco derrotas. Águilas de Mexicali se encuentra en la parte media del standing, jugando para foja igualada de cinco y cinco; los bajacalifornianos tienen un juego menos, el cual se disputará en la jornada doble ante los nayaritas.

Yaquis de Obregón no han tenido el arranque que se había deseado, pues luego de haber permanecido en la cima durante la primera mitad de temporada, ahora caen hasta la sexta posición con marca de 5-6, además de cuatro derrotas consecutivas. Los resultados adversos causaron que 'La Tribu' cediera el liderato general de la liga, además de caer en la clasificación de puntos para los playoffs.

También con cinco laureles y seis derrotas, se encuentran los Naranjeros de Hermosillo en séptimo y Charros de Jalisco en octavo lugar. Al no contar con dominio entre los tres clubes, el primer criterio de desempeño es el run average, en el cual salen mejores posicionados los conjuntos sonorenses.

Venados de Mazatlán no ha podido encontrar el buen ritmo, ya que, de nueva cuenta, se encuentra en la novena posición, solo por encima del Tucson Baseball Team. El equipo con sede administrativa en Estados Unidos solo tiene dos laureles en la segunda vuelta, lo que complica sus aspiraciones para el ingreso a la postemporada.

Standing de la LAMP al 7 de diciembre

Fuente: Tribuna del Yaqui