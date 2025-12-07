Yaquis de Obregón vs Tomateros de Culiacán; dónde ver EN VIVO el tercero de la serie

Ciudad Obregón, Sonora.- Yaquis de Obregón buscarán retomar el camino del triunfo y rescatar el compromiso de la honra en el tercero de la serie ante Tomateros de Culiacán. La novena cajemense ha tenido un arranque complicado en la segunda vuelta, donde actualmente se encuentran en sexta posición, además de tener cuatro derrotas consecutivas.

En el segundo partido dentro del Estadio Yaquis, el conjunto sinaloense se impuso con marcador de seis carreras por tres, siendo Aldo Montes quien se quedó con la victoria. El lanzador derecho trabajó en cinco entradas, permitiendo tres imparables, dos carreras limpias y recetó tres chocolates, mientras que Anthony Gose se anotó su décimo salvamento. Fernando Sánchez sufrió su primera derrota de la campaña, tras lanzar cinco episodios con tres carreras admitidas.

El marcador se inauguró en la misma primera entrada con un ataque tempranero que fue coronado con un doblete de Joey Meneses, poniendo los cartones uno por cero, aunque Sebastián Elizalde se encargó de empatarlo en la misma primera entrada. Ramon Ríos regresó la ventaja a la visita y Luis Verdugo terminó por abrir la diferencia con un cuadrangular en el séptimo inning; las restantes por 'La Tribu' fueron de Allen Córdoba y Taiki Sekine.

Esta derrota eclipsó la emotiva ceremonia que se ofreció en las puertas del Recinto Histórico de Yaquis, donde Jesús 'Chito' López y Adrián 'Zurdo' Ramírez fueron entronizados a la inmortalidad con la novena cajemense. Así mismo, se retiró el número 43, que portara Eddie Díaz por varias temporadas; el 'Comandante' fue uno de los principales artífices del tricampeonato, la época dorada de 'La Tribu'.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Tomateros de Culiacán

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Domingo, 7 de diciembre

Horario: 18:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

El encargado de abrir el tercero de la serie en el Estadio Yaquis por los locales es Odrisamer Despaigne; el as cubano tiene marca de cuatro victorias y dos derrotas, además de una efectividad de 3.06. Tomateros enviarán a la loma a Manny Barreda, que buscará su cuarto triunfo a la par de sus tres descalabros.

Fuente: Tribuna del Yaqui