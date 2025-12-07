Yaquis derrotan a Tomateros y rescatan el último juego de la serie en casa

Ciudad Obregón, Sonora.- Odrisamer Despaigne espació cuatro hits con par de carreras en poco más de cinco entradas; la ofensiva lo respondió a la hora buena y los Yaquis de Obregón derrotaron por 5-2 a los Tomateros de Culiacán en el último juego de la serie. Despaigne (5-2) se llevó la victoria en 5.1 entradas de labor, con cuatro imparables recibidos y par de carreras, además de cuatro ponches y tres bases por bolas.

Efraín Contreras se apuntó el salvamento (10), en 1.1 capítulos de dos hits. Manny Barreda (3-4) cargó con el descalabro al aceptar seis hits y cinco carreras en apenas 2.2 entradas, en las que ponchó a uno y regaló una base por bolas. Los Yaquis atacaron al abridor de los guindas, Manny Barreda, en la conclusión del segundo capítulo, donde Víctor Mendoza pegó de hit con uno fuera; Juan Carlos Gamboa le siguió con doblete y Kevin Villavicencio respondió con imparable productor de la primera carrera. La segunda rayita la remolcó Riley Unroe con rodado a las paradas cortas.

Los Yaquis sacaron el juego del honor

La Tribu sonorense volvió a la carga en el fondo del tercer capítulo, donde expulsaron a Barreda. Allen Córdoba se embasó y llegó a segunda con un error del antesalista visitante, Diosbel Arias, y Taiki Sekine recibió base por bolas.

Enseguida, Sebastián Elizalde sacó doblete por toda la línea de tercera que se fue hasta el fondo del jardín izquierdo, enviando par de corredores a la registradora. Roberto Valenzuela le siguió con sencillo y el 'Haper' respondió con imparable productor al prado central, el 5-0 en los spikes del 'Tano'. Barreda retiró a Villavicencio con elevado al cuadro, pero luego fue sustituido por Christian Castillo.

Tomateros acortó distancia en la apertura del sexto rollo, donde J.P. Martínez, Ramón Ríos y Jon Singleton hilvanaron sencillos para congestionar las bases y Joey Meneses produjo una con elevado al prado central. Orlando Martínez también recibió pasaporte gratis, lo que marcó la salida del abridor de la Tribu, Odrisamer Despaigne y el ingreso de Nick Gardewine, quien regaló base a Fernando Villegas, para que Ríos anotara de 'caballito'.

Para este lunes no habrá actividad en la Liga del Pacífico, reanudándose las actividades el martes, cuando Yaquis visite a los Charros de Jalisco en el Panamericano; Tomateros regresan a Culiacán para recibir a los Cañeros de Los Mochis.

Joyita en el jardínuD83DuDD25



La pradera central está bien custodiada con AllenuD83EuDEE1#LigaARCO? pic.twitter.com/LaT7iRSVlr — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui