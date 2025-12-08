Abridor de los Yaquis es el Pitcher de la Semana de la Liga del Pacífico

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de un par de salidas en las que demostró su calidad sobre el montículo, el lanzador cubano de los Yaquis de Obregón, Odrisamer Despaigne, se llevó la designación del Pitcher de la Semana de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

En este lapso, el caribeño realizó dos aperturas y en ambas se llevó la victoria; la primera fue ante los Cañeros de Los Mochis el martes anterior, y ante los verdes el de La Habana trabajó por espacio de seis entradas completas, en las que únicamente aceptó tres imparables, sin anotaciones y a cambio recetó cuatro 'chocolates' y regaló tres pasaportes gratis.

¡Hay pitcher de la semana!uD83CuDF1FuD83CuDDE8uD83CuDDFA



Odrisamer Despaigne de los @yaquis_oficial tuvo dominio total desde el centro del diamante y es el lanzador de la semanauD83DuDE0E



Presentado por @Salsa_Huichol #LigaARCO? pic.twitter.com/PkcKTPqMy7 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 8, 2025

Ese encuentro, el primero de la serie ante Cañeros, lo ganó la Tribu obregonense por paliza de 10-0, aunque después cederían los restantes dos. El segundo triunfo para el abridor cubano, llegó en el tercer duelo de la serie que sostuvieron en casa los Yaquis ante los Tomateros de Culiacán, el pasado domingo. Ante los 'guindas', Despaigne se mantuvo en la lomita por cinco entradas y un tercio, con cuatro imparables recibidos y dos carreras, además de cuatro ponches y tres bases por bolas. Con esta actuación, colocó sus números en 5 victorias y dos derrotas.

Despaigne está viviendo su tercera campaña con la Tribu, y en este lapso tiene marca de 15 triunfos a cambio de nueve derrotas, consolidándose como un baluarte de la rotación de los cajemenses. Además, en las últimas tres campañas, Odrisamer es el segundo pitcher que más innings ha lanzado con 223.0, solamente superado por David Reyes de los Águilas de Mexicali, que ha trabajado 227.2 entradas.

Con su nombramiento, el cubano se une al también lanzador de la Tribu, Orlando Lara, quien fue reconocido apenas dos semanas atrás por su gran labor monticular, lo que ha contribuido al buen paso de Obregón en la presente campaña 2025-2026 de la LAMP. Además de Despaigne, Jacob Nix de los Algodoneros de Guasave y el exligamayorista José Urquidy de los Venados de Mazatlán también fueron considerados para recibir este reconocimiento semanal.

Despaigne es el segundo lanzador de Yaquis en ganar la distinción

Fuente: Tribuna del Yaqui