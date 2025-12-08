Bateo oportuno permite a Joey Meneses ser el Jugador de la Semana en la LAMP

Culiacán, Sinaloa.- Joey Meneses parece haber encontrado el ritmo bateador que le valió para llegar a las Grandes Ligas, y es este mismo bateo oportuno el que permitió ser reconocido como el Jugador de la Semana en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), en su temporada 2025-2026.

Durante este periodo de seis días, el 'culichi' contribuyó para que Tomateros de Culiacán sumara 5 triunfos en los últimos 6 juegos, después de que los de la capital sinaloense sostuvieran grandes encuentros ante los Naranjeros de Hermosillo y los Yaquis de Obregón.

Ante estos equipos, 'CabaJoey' bateó para .333, con 1 tablazo de vuelta entera y también remolcó 10 carreras, siendo el mejor en este departamento en todo el circuito invernal durante la semana pasada. Además, en esos seis encuentros en los que participó, Meneses, quien recién firmó un contrato de ligas menores con los Athletics, tuvo 19 turnos oficiales, en los que conectó siete imparables, incluido su tercer vuelacercas de la presente campaña, en el segundo duelo de la serie contra Naranjeros, y también anotó en cuatro ocasiones.

En esta segunda parte de la temporada, el MVP de la campaña pasada está siendo pieza clave en el despertar de la escuadra guinda, que se mantiene como los líderes del standing de la segunda vuelta y ya estando en el cuarto sitio del standing general.

En lo que va de la campaña, Joey Meneses es el primer jugador de los Tomateros en llevarse este premio y buscará mantener el paso en lo que resta del rol regular, para que su escuadra pueda alcanzar los primeros sitios rumbo a los playoffs y las fiestas de enero.

Meneses se encuentra disputando su campaña 13 con los guindas, con quienes ha levantado cuatro trofeos de campeón, a los cuales ha contribuido con su ofensiva y liderazgo dentro y fuera del terreno de juego.

Quienes también fueron considerados para recibir el nombramiento de esta semana ocho fueron Bligh Madris (Charros de Jalisco), Leo Heras (Algodoneros de Guasave) y el jardinero Sebastián Elizalde (Yaquis de Obregón).

