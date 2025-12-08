Citalli Ortiz e Ingrid Gómez son campeonas nacionales y sueñan con Los Ángeles 2028

Ciudad de México.- Este fin de semana dos pugilistas levantaron la mano y se encaminan para poder representar a la delegación mexicana de boxeo para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028; se trata de las jovencitas Citalli Ortiz e Ingrid Gómez.

Ambas boxeadoras tuvieron una sobresaliente actuación en el Campeonato Nacional de Boxeo Elite Femenil que se celebró en la Ciudad de México. Tanto Ortiz como Gómez conquistaron la corona de sus respectivas divisiones y además con ello iniciaron con el pie derecho el ciclo olímpico Los Ángeles 2028.

Por sus segundos Juegos Olímpicos

En el caso de la cachanilla Citalli Ortiz, protagonizó un gran cierre en el gimnasio principal del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), superando en la gran final a la capitalina Janet Arriaga para así ser la nueva reina azteca de los 75 kilogramos.

uD83EuDD4AuD83CuDDF2uD83CuDDFD La mundialista Ingrid Gómez (51 kg) y la olímpica en París 2024, Citlalli Ortiz (75 kg), reafirmaron su dominio en el boxeo mexicano tras conquistar el Campeonato Nacional de Boxeo “Ricardo Contreras” celebrado en el CDOM.u2070#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/4cenCzEbqX — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) December 8, 2025

Con esto, la también boxeadora profesional cierra el año con un triunfo, luego que en junio pasado se alzó con el oro en el World Boxing Challenge 2025, evento que tuvo lugar en República Checa, pero que en esa ocasión se puso los guantes en una categoría más arriba, la de los 80 kilos.

Igualmente, la expugilista de los Juegos Olímpicos de París este año vio actividad en el Campeonato Mundial en Liverpool en septiembre, en donde se quedó en la primera ronda al caer ante la italiana Melissa Gemini, pero que le sirvió para seguir sumando experiencia.

Da el batacazo

Por su parte, la capitalina Ingrid Gómez se quedó con el cinturón de los 51 kilos, luego de que dejara en el camino a una de las favoritas, la olímpica Fátima Herrera. Y en la final demostró su poder al superar con tranquilidad a la sinaloense Esmeralda Patiño.

Para Ingrid, estar en una categoría nada sencilla, pues para lograr su pase a sus primeros Juegos Olímpicos, deberá pasarle por encima a grandes contendientes como la sinaloense Esmeralda Patiño y Fátima Herrera, además de otras contendientes que han elevado su nivel.

Este domingo se viene una final de alto calibre: duelo de mundialistas. uD83EuDD4AuD83DuDD25u2070Ingrid Gómez y Esmeralda Patiño van por el cetro del Campeonato Nacional Élite de Boxeo Femenil en el CDOM.u2070#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/7CFqTxGVDe — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) December 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui