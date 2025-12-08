Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO: Horario y dónde ver la Copa Intercontinental 2025 desde México

Rayyan, Qatar.- La Copa Intercontinental 2025 nos tiene preparado uno de los partidos más esperados del año. Cruz Azul y C. R. Flamengo disputan el Derbi de las Américas, en un encuentro en el que ambos equipos buscarán la victoria para seguir avanzando en el torneo. Esta cita para La Máquina representa una oportunidad histórica y se presenta como campeón de la Concacaf Champions Cup 2025, el cual ganó tras golear 5-0 al Vancouver Whitecaps en la final.

Por su parte, El Mengão viene con un importante envión anímico: primero por su cuarta corona en la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras en la final, lo cual le permite disputar este torneo tan prestigioso, y segundo por conquistar el Brasileirao. El cuadro dirigido por Filipe Luís cuenta con un plantel plagado de talento y con jugadores con amplia experiencia en Europa como Jorginho, Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Danilo da Silva, por mencionar algunos.

Los pupilos de Nicolás Larcamón, en contraparte, viene de sufrir una dolorosa derrota el fin de semana a manos de Tigres UANL, club que los dejó a un paso de la final del Apertura 2025, además tiene ausencias importantes como Kevin Mier y Jesús Orozco Chiquete. Este encuentro tiene implicaciones importantes, pues el ganador avanzará a la fase en la que podría medirse a Pyramids FC, campeón de la llave África-Asia-Pacífico, rumbo a una posible final contra el poderoso Paris Saint-Germain.

Si no te quieres perder este encuentro de suma trascendencia y vives en México, te contamos cómo lo puedes ver en vivo; sin embargo, te aclaramos que no se transmitirá en televisión abierta ni por algún sistema de paga.

uD83DuDD1C DERBI DE LAS AMÉRICAS uD83DuDC99uD83CuDDF6uD83CuDDE6 pic.twitter.com/iLRdIsrA6o — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 8, 2025

Posibles alineaciones Cruz Azul vs. Flamengo

Cruz Azul (probable XI): Andrés Gudiño, Ignacio Rivero, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi; Carlos Rodríguez, Jeremy Márquez, Lorenzo Faravelli; José Paradela y Gabriel Fernández.

Flamengo (probable XI): Agustín Rossi, Guillermo Varela, Danilo da Silva, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta, Jorginho; Jorge Carrascal, Bruno Henrique, Samuel Lino.

A gente já cantou alto.

Já conquistou o mundo.

E agora, mais uma vez, o povo pede o mundo de novo. uD83CuDFC6uD83CuDF0DuD83DuDD34?#ArteEspecial #PeloMundo #Intercontinental pic.twitter.com/J3U3wXr1OO — FL4MEN9O (@Flamengo) December 8, 2025

Dónde ver Cruz Azul vs. Flamengo

Día: Miércoles 10 de diciembre de 2025

Hora: 11:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Áhmad bin Ali

Dónde ver: Plataforma de streaming FIFA+

¡EL DUELO DE CONTINENTES! uD83CuDF0EuD83CuDFC6



El próximo miércoles comenzará la Copa Intercontinental 2025.

Cruz Azul, Flamengo, Pyramids y PSG se jugarán la vida por la gloria mundial.



Éxito a todos. pic.twitter.com/t6LmaByyfP — Residentes del Fútbol uD83DuDC33 (@residentefutbol) December 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui