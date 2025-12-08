Dominicana pretende armar un trabuco para el WBC; suman a Junior Caminero

Miami, Estados Unidos.- El equipo de República Dominicana va en serio para su participación en el próximo Clásico Mundial de Beisbol (WBC), con un equipo que seguramente impondrá respeto a quien se cruce en su camino en busca del campeonato. Este lunes, Albert Pujols, dirigente de la selección quisqueyana anunció que el jugador de los Tampa Bay Rays, Junior Caminero, se integrará a la escuadra que participará en el torneo que se llevará a cabo en marzo próximo en Miami, Florida.

Caminero, cuyos 45 jonrones en 2025 fueron la sexta mayor cantidad en las Mayores, será parte de una escuadra estelar que buscará el campeonato del Clásico Mundial 2026, después de que 2023, los dominicanos terminaran de terceros en el Grupo D por debajo de Venezuela y Puerto Rico y no clasificaran a cuartos de finales pese a contar con un roster que incluyó a figuras como Juan Soto, Julio Rodríguez, Rafael Devers, Manny Machado y Sandy Alcántara.

Manfred, Cruz y Pujols anunciaron un juego amistoso ante los Detroit Tigers

Es por eso que para esta edición pretenden armar un trabuco que les brinde la posibilidad de llegar muy lejos en la competencia que reúne a los mejores equipos de todo el planeta. Y Caminero, que bateó 45 jonrones en 2025, es su última incorporación de primer nivel. La fase de grupos en el torneo comenzará el 5 de marzo, con la República Dominicana debutando contra Nicaragua el 6 de marzo. Los cuartos de final comienzan el 13 de marzo con la final programada para el 17 de marzo en el loanDepot park de Miami.

Y mientras llega la hora, la joven estrella caribeña se estará preparando para el Clásico Mundial en su natal Santo Domingo con dos partidos entre el equipo de Dominicana y los Detroit Tigers el 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Dichos encuentros se hicieron oficiales este lunes durante las Reuniones Invernales, donde tanto el gerente general de la selección dominicana, Nelson Cruz como el manager de la selección, Albert Pujols, destacaron esa parte de la iniciativa apoyada por el Comisionado de MLB, Rob Manfred, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, el Ministro de Deportes de dicho país, Kelvin Cruz, y el Comisionado de Beisbol de la nación, Junior Noboa.

Caminero jugará su primer Clásico Mundial

Fuente: Tribuna del Yaqui