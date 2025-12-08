Fernando Valenzuela no llega a Cooperstown y Norris es campeón de la F1: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Mantente siempre informado de lo que ocurre con tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. Este resumen informativo se convertirá en tu favorito, ya que podrás conocer las tres noticias más relevantes sobre el mundo deportivo. En la edición de este lunes 8 de diciembre, se da a conocer que Fernando 'El Toro' Valenzuela, no obtuvo los votos suficientes para ingresar al Salón de la Fama del Beisbol.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Norris se proclama campeón de la Fórmula 1

Lando Norris de McLaren puso fin a la racha de triunfos de Max Verstappen y se coronó Campeón de la Fórmula 1. Esta victoria marca el inicio de una nueva era en el automovilismo y un gran logro para el joven piloto y su equipo.

Listos los horarios de la Final del futbol mexicano

La Final del futbol mexicano ya tiene fechas y horarios. Toluca y Tigres se enfrentarán para decidir al nuevo campeón nacional. El partido de ida será el jueves en Monterrey, mientras que la vuelta y coronación se jugará el domingo en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

No le alcanzó al 'Toro' Valenzuela

Fernando 'El Toro' Valenzuela no logró los votos necesarios en su primer intento de ingresar al Salón de la Fama del Beisbol a través del comité de la Era Moderna. A pesar de su histórica carrera, el lanzador mexicano se quedó a la espera de futuras oportunidades para obtener la inmortalidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui