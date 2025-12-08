LAMP: Yaquis y Naranjeros buscan enderezar el rumbo en la segunda mitad de la campaña

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de una ajetreada semana en la que no tuvieron resultados deseados, Yaquis de Obregón y Naranjeros de Hermosillo reanudan sus actividades en la quinta semana de la segunda vuelta de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Y quien la pasó peor en las dos últimas series disputadas fue la Tribu sonorense, ya que perdió ambos compromisos, primero como visitantes ante los Cañeros de Los Mochis y después en contra de los Tomateros de Culiacán, en casa.

Por su parte, los hermosillenses también sufrieron en este lapso, ya que salieron con las manos vacías en su visita a la capital sinaloense al ser barridos por los 'guindas', pero luego se repusieron cuando recibieron a los campeones Charros de Jalisco, ante quienes sacaron par de victorias.

Con esta actuación, tanto Yaquis como Naranjeros se mantienen a mitad de la tabla de posiciones de esta segunda mitad del rol regular de la presente campaña, ambos con similar marca de seis triunfos e igual número de derrotas, y a dos juegos de distancia del líder Tomateros.

El pitcheo naranja no ha estado a la altura

A levantar

Para Yaquis, este tropiezo pudiera haber llegado en buen momento, ya que le permite a la directiva y al manager Gabe Álvarez observar qué es lo que falló y realizar los ajustes necesarios, sobre todo en el pitcheo de relevo, que es donde falta mejorar para regresar a la senda del triunfo.

Este también parece ser el talón de Aquiles de los Naranjeros, quienes en los últimos seis encuentros disputados, sus lanzadores recibieron 39 carreras (6.5 por encuentro), por lo que Juan Gabriel Castro y compañía deberán trabajar más en este departamento.

Para las series que arrancan el martes, Obregón estará de visita en Jalisco para medirse a los Charros, con Felipe González (4-1), Brandon Brennan (2-1) y Orlando Lara (4-1) como sus inicialistas probables para los tres encuentros.

Mientras que Hermosillo también saldrá a carretera para medirse a los Algodoneros de Guasave, que parecen haber reaccionado en esta segunda mitad, después de adueñarse del sótano en el primer medio de la temporada.

Hermosillo juega para .500 en la segunda mitad

Fuente: Tribuna del Yaqui