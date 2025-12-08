Ligamayorista sonorense es reconocido por la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Los Mochis, Sinaloa.- Pasan los años y Daniel Duarte sigue demostrando por qué es uno de los mejores relevistas que tiene el beisbol mexicano. El sonorense actualmente vive una gran temporada con los Cañeros de Los Mochis, escuadra con la que ha tenido un rol protagónico.

Este lunes 8 de diciembre, el de Hutabampo fue reconocido como el Relevista de la Semana por parte de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ya que en las dos últimas series logró tres salvamentos en las mismas tres oportunidades, además de apuntarse una victoria, en cuatro entradas de trabajo, donde ponchó a cuatro peloteros, teniendo en 0.00 su ERA y en 0.75 el WHIP semanal.

El brazo de confianza uD83DuDCAAuD83CuDFFC



Daniel Duarte de @verdesxsiempre no permitió ninguna carrera en sus últimas salidas y se convierte en el relevista de la semana uD83DuDD25



Presentado por W1sh #LigaARCO ?? pic.twitter.com/EYbootNtQL — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 8, 2025

Cabe destacar que los Cañeros de Los Mochis se midieron frente a los Yaquis de Obregón y el Tucson Baseball Team, donde tuvieron un saldo de cinco victorias en seis duelos, donde además Daniel Duarte fue fundamental al no fallar en sus tres chances de rescate.

En lo que va de la actual temporada, el exlanzador de los Cincinnati Reds ha visto acción en 18 encuentros, lanzando 17.2 entradas, y únicamente ha permitido una carrera sucia en la campaña, manteniendo inmaculada su efectividad en la campaña 2025-2026.

Otros candidatos

Pero el estelar de los Cañeros no fue el único que brilló en la lomita, ya que Trevor Clifton, de los Charros de Jalisco, fue otro de los nominados, al conseguir tres rescates en la semana y no permitir carrera, además de recetar un 'chocolate' en tres entradas completas de trabajo ante los peloteros de Venados de Mazatán y Naranjeros de Hermosillo.

7?uD83DuDD3D Nuevo serpentinero por Naranjeros: Daniel Missaki. | HMO 8-7 CLN | pic.twitter.com/EpxoSu7sSN — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) December 4, 2025

Mientras que el flamante refuerzo de los Naranjeros, Daniel Missaki, ya demostró por qué fue el mejor relevista de la Liga Mexicana de Beisbol, ya que en cuatro entradas de trabajo, no permitió carrera y recetó siete 'chocolates' ante las poderosas ofensivas de los Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán.

Ganadores Relevista de la Semana Temporada 2025-2026

Semana 1: Chase Jessee (Naranjeros de Hermosillo)

Semana 2: Matt Foster (Naranjeros de Hermosillo)

Semana 3: Efraín Contreras (Yaquis de Obregón)

Semana 4: Garret Alexander (Tucson Baseball Team)

Semana 5: Jesús Cruz (Águilas de Mexicali)

Semana 6: Scott Engler (Venados de Mazatlán)

Semana 7: Chase Jessee (Naranjeros de Hermosillo)

Fuente: Tribuna del Yaqui