Ohtani, Yamamoto y Sasaki podrían no jugar con Japón en el Clásico Mundial

Los Ángeles, Estados Unidos.- Dave Roberts, manager de los Los Angeles Dodgers, admitió que la participación de Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki en el Clásico Mundial de Beisbol es "muy delicada" tras una Serie Mundial que se prolongó hasta noviembre, y no está seguro de si se pondrán límites a las estrellas japonesas de su equipo.

El principal caso sería el de Ohtani, quien se operó del codo en septiembre de 2023 y no volvió al montículo hasta junio de este año. La sensación de ambos lados ayudó a los Dodgers a convertirse en el primer campeón en repetir en la Serie Mundial en un cuarto de siglo, iniciando la victoria en el séptimo partido contra Toronto.

Roberts no está seguro de permitir lanzar a Ohtani en el WBC

"Me gustaría pensar que va a ser un diálogo en cuanto a restricciones y limitaciones, en el sentido de simplemente intentar darles la oportunidad", dijo Roberts este lunes en las reuniones de invierno del beisbol. "Han salido de algunas cosas, de temporadas largas, y desde luego con Yamamoto y mirando para 2026. Pero ahora mismo no hay más claridad que antes", señaló el manejador.

Al insistirle, Roberts dijo que no estaba seguro de si Ohtani lanzará para el campeón defensor Japón en el WBC, que comienza el 5 de marzo y termina el 17 de marzo, nueve días antes del partido inaugural de los Dodgers contra Arizona. "Espero que no lo haga, pero no lo sé", dijo Roberts. "Shohei está muy en sintonía con su cuerpo. Pero diría que probablemente la idea es que probablemente solo va a batear".

En la edición 2023 del WBC, Ohtani fue MVP y contribuyó a que Japón venciera a Estados Unidos 3-2 en la final tras ponchar a su entonces compañero de Los Angeles Angels, Mike Trout, para el último out. Ese torneo generalmente limitaba a los lanzadores a 65 lanzamientos en la primera ronda, 80 en cuartos de final y 95 en el campeonato, e incluía días libres obligatorios tras ciertos recuentos de lanzamientos.

Sasaki abrió el juego de la victoria en semifinales sobre el equipo de México y Yamamoto siguió en relevo cuando Ohtani conectó un doble que desató una remontada en la novena entrada para llevarse la victoria.

El manejador tendrá una plática con sus jugadores

Fuente: Tribuna del Yaqui