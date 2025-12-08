Rayos de Hermosillo y Halcones de Obregón ya conocen su destino en el torneo Cibacopa

Ciudad Obregón, Sonora.- Cada vez falta menos para que se ponga en marcha la edición 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, que por primera vez en los últimos cinco años contará con la participación de 11 equipos, incluidos los tres clubes de Sonora: Halcones, Rayos y Ostioneros.

Tal y como ya se dio a conocer hace un par de días, el primer duelo que abrirá la actividad del circuito de verano será el de los recién incorporados Toros de Torreón frente a los Venados de Mazatlán, único choque programado para el 'Día del Amor y la Amistad' en Coahuila, mientras que los otros clubes harán su estreno 24 horas después.

uD83DuDCE3 ¡Es oficial!



En rueda de prensa se presentó oficialmente a Toros Laguna, el nuevo integrante de la familia CIBACOPA presentado por https://t.co/RMpPR2UgwC



Una nueva historia comienza, y el norte viene con fuerza. uD83DuDD25uD83DuDC02 #EstoEsBasquet pic.twitter.com/Yo5fMlRtcb — Liga Mexicana de Basquetbol CHEVRON CIBACOPA (@cibacopamx) October 7, 2025

Debutan en terreno ajeno

Halcones de Ciudad Obregón comenzará su paso por la duela de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa frente a los Pioneros de los Mochis, en el Centro de Usos Múltiples de la ciudad sinaloense, el próximo 16 de febrero. Mientras que el 17 del mismo mes los de Sonora se prepararán para recibir a Pioneros.

Por otra parte, los Rayados de Hermosillo comenzarán el torneo el 17 de febrero, visitando a los Frayles, escuadra que hizo su estreno en el circuito de verano el año pasado. 24 horas después, los capitalinos recibirán en el Sonora al mismo conjunto de Guasave. Este será un nuevo capítulo para la quinteta de la 'H', que en el certamen anterior clasificó a la siguiente ronda, pero cayó en cuartos de final frente a Los Ángeles de la CDMX.

A su vez, el 17 de febrero le tocará hacer su apertura al otro conjunto del estado, los Ostioneros de Guaymas, pero la prueba no será nada sencilla, ya que chocará ante los Zonkeys en Tijuana. Mientras que los del puerto cerrarán la jornada de series inaugurales el siguiente día en el Gimnasio Municipal de Guaymas.

Desde la frontera hasta el Pacífico y hasta el corazón de México, todos jugamos el mismo juego. uD83CuDFC0uD83CuDDF2uD83CuDDFD#EstoEsBasquet pic.twitter.com/Jg03jMYBvj — Liga Mexicana de Basquetbol CHEVRON CIBACOPA (@cibacopamx) October 8, 2025

El torneo anterior no fue del todo positivo para los equipos de Sonora, pues si bien los tres lograron avanzar a la siguiente ronda, únicamente los Halcones de Ciudad Obregón fueron capaces de meterse a la ronda de las semifinales, ya que Ostioneros y Rayos se despidieron en los cuartos de final.

Debut

14 de febrero: Toros vs Venados

16 de febrero: Halcones vs Pioneros

17 de febrero: Los Ángeles vs Astros

17 de febrero: Ostioneros vs Zonkeys.

Fuente. Tribuna del Yaqui