Rayos de Hermosillo y Halcones de Obregón ya conocen su destino en el torneo Cibacopa

Ciudad Obregón, Sonora.- Cada vez falta menos para que se ponga en marcha la edición 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, que por primera vez en los últimos cinco años contará con la participación de 11 equipos, incluidos los tres clubes de Sonora: Halcones, Rayos y Ostioneros.
Tal y como ya se dio a conocer hace un par de días, el primer duelo que abrirá la actividad del circuito de verano será el de los recién incorporados Toros de Torreón frente a los Venados de Mazatlán, único choque programado para el 'Día del Amor y la Amistad' en Coahuila, mientras que los otros clubes harán su estreno 24 horas después.
Debutan en terreno ajeno
Halcones de Ciudad Obregón comenzará su paso por la duela de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa frente a los Pioneros de los Mochis, en el Centro de Usos Múltiples de la ciudad sinaloense, el próximo 16 de febrero. Mientras que el 17 del mismo mes los de Sonora se prepararán para recibir a Pioneros.
Por otra parte, los Rayados de Hermosillo comenzarán el torneo el 17 de febrero, visitando a los Frayles, escuadra que hizo su estreno en el circuito de verano el año pasado. 24 horas después, los capitalinos recibirán en el Sonora al mismo conjunto de Guasave. Este será un nuevo capítulo para la quinteta de la 'H', que en el certamen anterior clasificó a la siguiente ronda, pero cayó en cuartos de final frente a Los Ángeles de la CDMX.
A su vez, el 17 de febrero le tocará hacer su apertura al otro conjunto del estado, los Ostioneros de Guaymas, pero la prueba no será nada sencilla, ya que chocará ante los Zonkeys en Tijuana. Mientras que los del puerto cerrarán la jornada de series inaugurales el siguiente día en el Gimnasio Municipal de Guaymas.
El torneo anterior no fue del todo positivo para los equipos de Sonora, pues si bien los tres lograron avanzar a la siguiente ronda, únicamente los Halcones de Ciudad Obregón fueron capaces de meterse a la ronda de las semifinales, ya que Ostioneros y Rayos se despidieron en los cuartos de final.
Debut
- 14 de febrero: Toros vs Venados
- 16 de febrero: Halcones vs Pioneros
- 17 de febrero: Los Ángeles vs Astros
- 17 de febrero: Ostioneros vs Zonkeys.
