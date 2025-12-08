Reventa de los boletos del Mundial 2026 eleva el costo a casi 1 millón de pesos por entrada

Ciudad de México.- El Mundial 2026 todavía no comienza y ya vive un fenómeno de especulación en torno a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Los boletos para los partidos de la Selección Mexicana se han convertido en un lujo reservado para unos cuantos, con precios que en la reventa superan el millón de pesos en México.

El Estadio Azteca, renombrado temporalmente Estadio Banorte desde marzo de 2025 para financiar sus remodelaciones, será el escenario del partido inaugural el 11 de junio de 2026 a las 13:00 horas (CDMX). La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre en su tercer ciclo al frente del Tri, enfrentará a Sudáfrica en un duelo que recuerda el debut del Mundial 2010.

Revelan los precios de reventa de boletos para el Mundial 2026

Precios oficiales FIFA: desde 60 dólares (aprox. 1,125 MXN) hasta 6,730 dólares (aprox. 125,984 MXN), según categoría. En reventa digital (StubHub): Los boletos premium oscilan entre 828,858 y 927,429 MXN, con algunos paquetes que incluyen fases posteriores superando el millón.

Escala de precios en reventa (StubHub):

Categoría 4: 63,522 – 85,136 MXN.

Categoría 3: 94,000 – 104,235 MXN.

Categoría 2: 99,964 – 227,028 MXN.

Categoría 1: 188,634 – 927,429 MXN.

Venta oficial de la FIFA:

La FIFA maneja un sistema de fases por lotería aleatoria con precios dinámicos según la demanda. El sorteo preferente para tarjetahabientes Visa concluyó en septiembre de 2025 con más de un millón de entradas vendidas. La fase actual, abierta del 11 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026, permite aplicar por boletos específicos; los resultados se darán a conocer en febrero. Hasta ahora se han comercializado cerca de dos millones de entradas en todo el torneo.

uD83EuDD29 ¡Un gran Mundial para muy, pero muy pocos…”! uD83EuDD7A



uD83DuDC74uD83CuDFFB @joserra_espn critica a la @FIFAcom uD83EuDD45 por los precios del Mundial 2026. ?



uD83DuDCF2 Compartió una imagen con costos de reventa para el debut uD83CuDDF2uD83CuDDFD México vs. Sudáfrica uD83CuDDFFuD83CuDDE6 ¡de hasta 69 mil pesos! uD83DuDCB0#Joserra #FIFA #Mundial2026 pic.twitter.com/I3ePYtN2Xj — SDP Noticias (@sdpnoticias) December 8, 2025

México será sede de 13 encuentros en tres estadios completamente remodelados:

Estadio Azteca (CDMX): 5 partidos, incluido el inaugural, un octavos de final (30 de junio) y un cuartos de final (5 de julio).

Estadio Akron (Guadalajara): 4 partidos, entre ellos México vs. Corea del Sur (18 de junio).

Estadio BBVA (Monterrey): 4 partidos, incluido México vs. el ganador del repechaje UEFA Playoff D (24 de junio).

Calendario de la Selección Mexicana en fase de grupos:

11 de junio: México vs. Sudáfrica – Estadio Azteca.

18 de junio: México vs. Corea del Sur – Estadio Akron.

24 de junio: México vs. ganador repechaje europeo – Estadio Azteca.

FIFA vs. reventa en México:

México vs. Sudáfrica (inaugural) – Azteca, 11 junio 2026 – Oficial: 1,125 – 125,984 MXN – Reventa: 63,522 – 927,429 MXN.

México vs. Corea del Sur – Akron, 18 junio 2026 – Oficial: 1,125 – 95,000 MXN – Reventa: 85,000 – 450,000 MXN.

México vs. rival europeo – Azteca, 24 junio 2026 – Oficial: 1,125 – 110,000 MXN – Reventa: 90,000 – 500,000 MXN.

Octavos de final – Azteca, 30 junio 2026 – Oficial: 1,500 – 130,000 MXN – Reventa: 120,000 – 600,000 MXN.

Cuartos de final – Azteca, 5 julio 2026 – Oficial: 2,000 – 150,000 MXN – Reventa: 200,000 – 1,000,000 MXN.

uD83DuDCE2#VocesADN #CE



Ya viene el Mundial más caro de la historia uD83EuDD2F @Claoep te cuenta los problemas que traerá la Copa del Mundo 2026, ahonda en el caos que será trasladarse entre sedes, el alto precio de los boletos y cómo el gasto no terminará en el Estadio uD83CuDFDF? pic.twitter.com/EwlnfZbXlT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 8, 2025

La reventa digital facilita fraudes y sobreprecios extremos. Aunque plataformas como StubHub ofrecen ciertas garantías, la diferencia entre el costo oficial y el secundario es abismal. Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la propia FIFA advierten que la única forma 100 por ciento segura de adquirir boletos es a través de los canales oficiales. FIFA también opera un mercado de reventa propio con límite al valor facial y una comisión del 15 por ciento.

El Mundial 2026 será histórico para México: El Estadio Azteca se convertirá en el primero en albergar partidos inaugurales en tres ediciones distintas (1970, 1986 y 2026), y el torneo contará con 48 selecciones y 104 partidos. Sin embargo, la fiebre especulativa ha convertido las entradas en artículos de lujo. La afición mexicana enfrenta precios desorbitados en el mercado secundario mientras aguarda las próximas fases oficiales de venta para intentar conseguir boletos a precios razonables.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México