VIDEO: Cuauhtémoc Blanco EXPLOTA y GOLPEA a Sergio Rodríguez en el Clásico de Leyendas en Texas

Ciudad de México.- Nuevamente el diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco, se encuentra en polémica, pues está circulando un video donde se da a conocer que el exjugador del Club América golpeó en el rostro al exportero de Chivas Sergio Rodríguez durante el Clásico de Leyendas entre América y Chivas, disputado ayer domingo 7 de diciembre de 2025 en el centro de convenciones de McAllen, Texas.

Este hecho se suma a la reciente polémica en la que se vio implicado Blanco en el pasado mes de octubre cuando fue captado jugando pádel mientras participaba a distancia en una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Durante la intervención del diputado de Morena se escuchaban los raquetazos de fondo y sin atender la discusión; el hecho generó críticas por su falta de atención a sus deberes legislativos. En ese entonces, Blanco se defendió argumentando que era necesario por salud y que ya había terminado de jugar.

Este nuevo hecho sucede en el Clásico de Leyendas entre América y Chivas, partido que reunió a figuras históricas de ambos clubes para deleite de cientos de aficionados. Todo transcurrió con normalidad hasta la primera mitad, en una jugada a balón parado donde Rodríguez, de 45 años, empujó por la espalda a Blanco en un conato de disputa aérea.

El 'Cuau' retrocedió unos pasos y respondió con un puñetazo directo al rostro del portero rojiblanco, quien cayó al césped de inmediato. La agresión desató una bronca generalizada: jugadores de Chivas como Héctor Reynoso reclamaron airadamente al exdelantero, mientras compañeros de Blanco intentaban calmar los ánimos. Tras varios minutos de tensión, el árbitro suspendió momentáneamente el juego. Blanco, visiblemente agitado, se acercó a Rodríguez para ayudarlo a reincorporarse y extendió la mano en un gesto de disculpa inmediata, sellado con un apretón.

Este no es el primer roce de Blanco en estos duelos amistosos. Apenas a finales de octubre de 2025, en Tijuana, el exgoleador protagonizó un conato similar al agredir con una entrada criminal a Alberto 'Venado' Medina, también de Chivas, tras una falta no pitada a su favor. Mientras que en su gestión como gobernador de Morelos, enfrentó denuncias por presuntos actos de corrupción que aún tramitan en instancias judiciales.

uauhtémoc Blanco explota y golpea a Sergio Rodríguez en el Clásico de Leyendas en Texas

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México