Aguerrido duelo de Naranjeros y Algodoneros en Guasave: Conoce el resultado del Juego 1

Guasave, Sinaloa.- Naranjeros de Hermosillo derrotó 7-4 a Algodoneros de Guasave en el inicio de la serie en el Kuroda Park, en un juego que tuvo a Willie Calhoun como figura ofensiva con dos cuadrangulares y tres carreras anotadas.

La primera amenaza llegó en la segunda entrada, cuando Calhoun y TT Bowens ligaron sencillos, Jesús Loya avanzó a ambos con toque y, tras rola de César Salazar, Agustín Murillo recibió base por bolas. Con las bases llenas, un pasaporte a Edson García impulsó de caballito la carrera que abrió la pizarra, aunque Hermosillo dejó a tres corredores en los senderos.

¡Y ESTA NOCHE GANARON LOS NARANJEROS! uD83CuDF4AuD83DuDE4CuD83CuDFFB | @calientesports pic.twitter.com/FZpV7gZoUq — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) December 10, 2025

En el tercer inning, Calhoun extendió la ventaja con su séptimo jonrón de la temporada. Guasave respondió en el cierre con el primer cuadrangular del año de Emmanuel Ávila. La ofensiva de Naranjeros volvió a producir en la cuarta cuando Ángel Ramírez, corredor emergente, cruzó el plato con un sencillo de García para el 3-1.

Algodoneros volvió a apretar el juego con un doble de Esteban Quiroz y un imparable de José Álvarez para el 3-2. Calhoun conectó nuevamente en la quinta, esta vez su octavo jonrón de la campaña, para devolver la ventaja de dos carreras. Sin embargo, Guasave empató en la sexta después de que Drew Avans se embasó, Quiroz tomó base por bolas y Álvarez volvió a responder con doblete productor de dos.

En la misma acción, un error en el tiro permitió que Álvarez avanzara a tercera, aunque terminó siendo sorprendido por un tiro certero de César Salazar. Hermosillo recuperó el mando en la séptima. Harold Ramírez abrió con doble y Bowens lo llevó al plato con un elevado que cayó frente al inicialista para el 5-4.

En la octava, con dos outs, Cardona conectó sencillo, robó la intermedia y anotó con un rodado de Atondo que provocó un error del primera base Álvarez. Ramírez añadió el 7-4 final con un imparable al derecho. Matt Foster retiró en orden la novena para asegurar su décimo salvamento.

Harold Ramírez produce la séptima carrera para los sonorenses con este hit al derechouD83DuDC4AuD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/0MRkDXzPW7 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 10, 2025

La victoria fue para Luis Márquez (2-1), que sacó dos tercios sin permitir daño, y Rafael Córdova (0-4) cargó con la derrota. Para el segundo de la serie, los lanzadores anunciados son José Samayoa por Hermosillo y Avery Weems por Guasave.

Fuente: Tribuna del Yaqui