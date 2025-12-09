Continúa juicio de Michael Jordan contra Nascar, Helmut Marko deja Red Bull y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo te traemos la información sobre los últimos acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este martes 9 de diciembre, conoce el avance del juicio por parte de Michael Jordan en contra de Nascar por presunto monopolio.

Cambios en la escudería de Red Bull

Helmut Marko, una figura clave en Red Bull, dejará su rol como asesor deportivo tras dos décadas. Su salida marca el fin de una era para el equipo de Fórmula 1, donde fue fundamental en el desarrollo y la estrategia que llevó a múltiples campeonatos.

Precios accesibles en reapertura del Estadio Azteca

Los boletos para el partido de reapertura del Estadio Azteca, donde jugará México contra Portugal el 28 de marzo, tendrán precios variados, desde los 500 hasta los 9 mil pesos. Esta gama de costos busca hacer accesible el histórico evento a un amplio público.

Jordan vs el Monopolio de Nascar

Michael Jordan sigue adelante con su acción legal contra la organización Nascar. La leyenda deportiva argumenta que el actual modelo de negocio es injusto, pues perjudica económicamente a los equipos y a los pilotos, quienes asumen grandes riesgos en cada carrera.

