Diablos del Toluca vs Tigres UANL; dónde ver EN VIVO el partido de ida de la FINAL del Apertura 2025

Monterrey, Nuevo León.- Luego de un Apertura 2025 lleno de intensidad y emociones, llegó la instancia final en la que se conocerá al nuevo monarca de la Liga MX, el cual saldrá del duelo entre los Diablos del Toluca y los Tigres de la UANL. El compromiso de ida será en el 'Volcán', casa de los felinos que buscarán adelantarse en el marcador y colocarse un paso adelante del 'Chorizo Power'.

El conjunto regiomontano ha tenido una Liguilla muy particular, pues comenzaron los cuartos de final siendo goleados por los Xolos de Tijuana, por lo que se pensaba que los Tigres caerían en la primera ronda de eliminación directa. En el partido de vuelta, se tuvo un despertar ofensivo por parte de los de la UANL, los cuales ganaron con marcador de cinco goles por cero y consiguieron el avance a las semifinales.

En la antesala de la última instancia les tocó medirse contra el Cruz Azul, con quienes sostuvieron un par de compromisos ríspidos, los cuales terminaron con empate en el global, pero Tigres consiguió el avance por la posición en la tabla. En caso de que los Tigres logren el campeonato, llegarán a nueve laureles en la Liga MX, empatando al conjunto cementero.

Por su parte, el Toluca llega a la instancia final sin haber sido determinante en cualquiera de las rondas anteriores; en los cuartos de final, los Diablos se midieron ante los Bravos de Juárez, a quienes vencieron por una anotación en la ida y el partido de cierre finalizó sin anotaciones. En las semifinales, a los dirigidos por Antonio Mohamed les tocó enfrentarse a Rayados de Monterrey, a quien eliminó por posición en la tabla tras empatar en el marcador global.

Pese a eso, el rival a vencer son los Diablos del Toluca, pues es el actual campeón de la Liga MX y, además, finalizó el Apertura 2025 en la primera posición, siendo el equipo más constante de todo el balompié mexicano. El conjunto mexiquense busca conseguir el primer bicampeonato en su historia y alcanzar la doceava estrella, con lo cual estaría empatando con Chivas del Guadalajara.

Horarios del Diablos del Toluca vs. Tigres UANL

Estadio: Estadio Universitario de la UANL, Monterrey, Nuevo León

Fecha: Jueves, 11 de diciembre

Horario: 20:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/TUDN/Canal 5/VIX Premium

La ocasión más reciente en que estas dos escuadras se toparon en una Liguilla fue en las semifinales del Clausura 2025, donde a la postre se terminó coronando el Toluca. El partido de ida se celebró en el 'Volcán', finalizando en empate a un gol por bando, mientras que en la vuelta, los Diablos quisieron disipar las dudas y sacaron la victoria con marcador de tres goles por cero para avanzar a la final y ahí vencer al América.

