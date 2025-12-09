El 'Potro de Hierro' de vuelta; FMF aprueba el regreso del Atlante a la Liga MX por el Mazatlán FC

Ciudad de México.- La Asamblea de la Liga MX se llevó a cabo y uno de los temas a tratar más esperados por los aficionados al balompié nacional era sobre el hipotético regreso del Atlante a la primera división, lo cual parece que está cerca de concretarse. Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, dio luz verde para la compra del Mazatlán FC, lo que permitirá el retorno del 'Potro de Hierro' a la máxima categoría.

Cabe recordar que desde hace un par de meses se comenzó a rumorar sobre el supuesto regreso de uno de los equipos más míticos dentro de la Liga MX, ya que diversos medios aseguraron que la transacción ya se había concretado. El periodista Pepe Henan fue uno de los primeros en tener la información y hasta aseguró que la compra-venta había llegado a buen puerto, fijando un monto de 65 millones de dólares.

#Deportes | ¿Adiós al Mazatlán FC en la Liga MX? Aseguran que el Atlante regresará al finalizar el Mundial 2026 ?https://t.co/2K4HQXCwXB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 20, 2025

Pese a que a la Asamblea no se presentó Ricardo Salinas Pliego, presidente de los 'Cañoneros', Arriola fue cuestionado sobre los rumores sobre el regreso del Atlante, adelantando que el Mazatlán ya comenzó con el proceso regulatorio para mudar su sede a donde lo requieran los nuevos dueños. "En el caso del Mazatlán, el siguiente paso es que el Atlante y Escalante pidan el cambio de sede, una vez que se consolide la operación".

TV Azteca, dueño del certificado del Mazatlán FC, ha alcanzado un acuerdo con Emilio Escalante para la enajenación; dicho acuerdo debe tener autorización para todo esto".

Así mismo, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol confirmó que el Mazatlán FC estará de regreso para el Clausura 2026 y, en caso de cumplir los requisitos, el Atlante volverá a la Primera División en el torneo posterior a la Copa del Mundo 2026.

uD83CuDFC6uD83CuDDF2uD83CuDDFDMikel Arriola sobre la venta de franquicias del futbol mexicano.



@AtlasFC y @MazatlanFC cambiarán de propietario y se anunció a Emilio Escalante como el posible nuevo dueño.



"TV Azteca, actual dueño del certificado del equipo Mazatlán FC de la Liga BBVA MX, ha alcanzado… pic.twitter.com/VimGQiD9JY — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) December 9, 2025

El Atlante descendió en el 2014 y desde entonces ha pasado sus años en la Segunda División del futbol mexicano, donde logró convertirse en uno de los protagonistas. El 'Potro de Hierro' logró los títulos del Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024 de la Liga Expansión MX, siendo uno de los mayores impulsores para que se restableciera el ascenso y poder regresar a la máxima categoría.

Fuente: Tribuna del Yaqui