Estados Unidos no descarta a Mike Trout para jugar el Clásico Mundial de Beisbol

Los Ángeles, Estados Unidos.- Estados Unidos continúa armando su plantilla para el Clásico Mundial de Beisbol de 2026, y dentro de los planes de la escuadra norteamericana todavía está el contar en sus filas con su capitán en el torneo de 2023, Mike Trout.

Mark DeRosa, manager de la escuadra de las barras y estrellas, dijo este martes que Trout está "en la pelea" para una de las últimas plazas, suponiendo que esté sano y cómodo con su puesto. "Estamos hablando con él, estamos hablando con un par de jugadores más y tratando de averiguar qué quiere hacer Mike", dijo DeRosa en las reuniones de invierno.

Sin embargo, el tres veces MVP de la Liga Americana sigue en una situación complicada para Estados Unidos, que tiene previsto jugar su primer partido del torneo el 6 de marzo contra Brasil en Houston. Una contusión en la rodilla izquierda le envió a la lista de lesionados en mayo. Es la misma rodilla la que requirió cirugía de menisco en 2024, y los problemas persistentes le mantuvieron mayormente como bateador designado la temporada pasada. Aun así, conectó 26 jonrones en 130 partidos, pero su línea de .232/.359/.439 y su alta tasa de ponches generaron dudas sobre su salud y disponibilidad en el WBC.

El jardinero ha batallado con las lesiones

Además, Trout tiene que sopesar su participación en el torneo internacional frente a los entrenamientos de primavera, en preparación para su decimosexta temporada en las Grandes Ligas. Y DeRosa tiene que valorar llevar a un bateador designado a tiempo completo en una plantilla corta y de alto nivel. "Tiene que estar listo para el 26 con los Angels", dijo DeRosa. "No jugó mucho en defensa, si es que jugó algo, así que es un dar y recibir, qué es lo que quiere hacer, lo que le resulta cómodo".

Este martes, Estados Unidos anunció a cuatro jugadores de posición más: el bateador designado Kyle Schwarber, los infielders Gunnar Henderson y Brice Turang y el receptor Will Smith. Se unen al capitán Aaron Judge los jardineros Corbin Carroll y Pete Crow-Armstrong, y el receptor Cal Raleigh. El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, encabeza a los lanzadores que incluyen al zurdo Matthew Boyd y al relevista Garrett Whitlock.

Trout tendrá la última palabra para el Clásico

Fuente: Tribuna del Yaqui