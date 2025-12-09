¿Isaac Paredes en Boston? Los Red Sox tendrían en la mira al pelotero mexicano

Boston, Estados Unidos.- Los Boston Red Sox continúan a la caza de jugadores que les ayuden a reforzar su departamento ofensivo de cara a la próxima campaña, y durante las reuniones invernales de MLB surgió ya un rumor sobre un posible refuerzo que venga a solventar esta carencia.

Después de sostener pláticas con algunos de los cañoneros agentes libres disponibles en el mercado, como Pete Alonso y Bo Bichette, Boston estaría interesado en un cambio por el antesalista de los Houston Astros, el mexicano Isaac Paredes, según Ken Rosenthal de The Athletic.

The Red Sox have expressed interest in trading for Isaac Paredes, per @Ken_Rosenthal. Houston is interested in one of the Red Sox’s two young lefties, Payton Tolle or Connelly Early.



Would you trade Paredes for a controllable starting pitcher? pic.twitter.com/yZ4ZAeviPd — Full Seam Ahead (@FullSeamAhead) December 9, 2025

Y aunque la prioridad de los 'patirrojos' sigue siendo volver a firmar a Alex Bregman, Paredes podría ser un posible plan de respaldo. Y si Bregman decide regresar, Boston podría usar a Paredes en la primera base, una posición que el sonorense conoce muy bien.

Pero, de nueva cuenta citando a Rosenthal, el precio por hacerse con los servicios del dos veces todoestrellas "probablemente sería alto". Houston, que está tratando de adquirir lanzadores abridores bajo control, está específicamente interesado en uno de los dos jóvenes zurdos de los Red Sox, Payton Tolle o Connelly Early.

Con el equipo texano, Paredes, quien además será agente libre después de la temporada del 2027, conectó 20 palos de vuelta entera y tuvo un OPS+ de 123 en 102 juegos la temporada pasada. Esto, a pesar de que se perdió casi toda la segunda mitad del año después de sufrir una grave distensión en la corva derecha a mediados de julio. Pero considerando con qué frecuencia jala la bola por el aire desde el lado derecho del plato, el jugador de 26 años podría encajar bien en Fenway Park.

Por lo pronto, Paredes se mantiene en proceso de recuperación y recientemente el manager de los Houston Astros, Joe Espada, expresó que confía en que para los entrenamientos primaverales estará en mejores condiciones para volver al terreno de juego.

Y mientras continúan los rumores en torno al infielder sonorense, este se mantiene también en el radar de los Naranjeros de Hermosillo, su actual equipo en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), quienes esperan que el de la ‘H’ pueda reportar con ellos y les ayude a mejorar su paso dentro de la temporada 2025-2026.

El jugador dejó buenos números, a pesar de su lesión

Fuente: Tribuna del Yaqui