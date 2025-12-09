Jules Koundé se lleva doblete en la victoria del Barcelona sobre el Frankfurt de la Champions League

Ciudad de México.- Lo que había comenzado como un compromiso complicado y con tintes dramáticos para el Barcelona se terminó vistiendo en fiesta, pues lograron remontar el marcador e imponerse al Frankfurt en la jornada 6 en la fase de liga de la Champions League. Jules Koundé se convirtió en el héroe para los culés, pues con el doblete del francés, pudieron darle la vuelta al marcador en el Camp Nou.

Desde el inicio del partido se evidenciaron las ausencias en la parte defensiva del conjunto español, pues fue superado en múltiples ocasiones por el Frankfurt, que luchó para convertir primero y lo terminó logrando en el minuto 21. Un contrataque que tomó mal parada a la defensa del Barcelona y con asistencia de Nathaniel Brown, Ansgar Knauff definió de zurda, poniendo el uno por cero con un disparo cruzado.

M V P uD83CuDFC6 pic.twitter.com/WWYNGH9fGQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2025

El equipo alemán consiguió leer el desarrollo del compromiso y optó por un estilo de juego de contragolpe, saliendo rápido de su campo para intentar replicar la fórmula de la primera anotación y estuvieron cerca de lograrlo, en los minutos finales del primer tiempo. Pese a los embates del Frankfurt, el Barcelona consiguió preservar la diferencia mínima en el marcador hasta marcharse a los vestidores.

El reinicio del encuentro en La Masia parecía tomar la misma tónica, hasta que comenzó el show de Koundé; el defensivo cerró al manchón penal y, con un centro de Marcus Rashford, definió de cabeza para igualar los cartones. El francés se motivó y, solo tres minutos después, le otorgó la ventaja definitiva con la misma fórmula de su primer tanto, aunque ahora con centro de Lamine Yamal proveniente de la banda derecha.

Jules Koundé Goal pic.twitter.com/bEqjo8Yo8W — Metro Morales (@metromoraless) December 9, 2025

Para el resto del compromiso, el Barcelona tomó el control del balón, aunque se encargó de bajar las pulsaciones y cuidar el importante resultado. La victoria para el conjunto español fue de gran importancia, ya que en sus últimos dos compromisos de la Champions League no consiguieron el triunfo, cayendo ante el Chelsea y empatando con el Brujas.

#Deportes | Chelsea le da una 'repasada' al Barcelona que sigue sin ganar de visitante en la Champions League ?https://t.co/zWlSKH6AQr — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 26, 2025

Con esta victoria del Barcelona, logran recuperar un par de puestos y, al momento, se afianzan dentro de las cabezas de grupo para la ronda de playoffs de la Liga de Campeones de la UEFA.

Fuente: Tribuna del Yaqui