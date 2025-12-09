Kyle Schwarber no se va; Philadelphia Phillies amarran a su cañonero por cinco temporadas

Filadelfia, Estados Unidos.- La novela llegó a su fin este martes 9 de diciembre, tras confirmarse que el cañonero Kyle Schwarber seguirá vistiendo la franela de los Philadelphia Phillies, al llegar a un acuerdo por cinco años y 150 millones de dólares. ESPN fue la primera en informar sobre el convenio.

Tras finalizar la temporada 2025 de MLB, Schwarber se convirtió en uno de los nombres más importantes en la agencia libre. Su nuevo contrato con Philadelphia podría generar más actividad en las reuniones de invierno de beisbol mientras sus otros pretendientes ejecutan sus planes alternativos.

Breaking: Kyle Schwarber and the Philadelphia Phillies are finalizing a five-year, $150 million contract, sources tell @JeffPassan.



The NL MVP runner-up, one of the best home run hitters and clubhouse leaders in baseball, is returning to Philadelphia.



December 9, 2025

El jugador de 32 años tuvo una temporada espectacular con los Phillies, estableciendo máximos personales con 56 jonrones, la mejor marca de la Liga Nacional, y 132 carreras impulsadas, la mejor marca de las Grandes Ligas. También anotó un récord personal de 111 carreras mientras lideraba al club hacia su segundo título consecutivo de la NL Este. También los 23 jonrones de Schwarber contra lanzadores zurdos establecieron un récord de las Grandes Ligas para un bateador zurdo, superando a Stan Musial (1949) y Matt Olson (2021) con 22 años.

Sin dejar en claro si el acuerdo estaba firmado, el mánager de los Phillies, Rob Thomson, elogió el talento y liderazgo de Schwarber en el vestuario. También expresó confianza en su capacidad para seguir produciendo en el plato. "Está en la mejor forma de su vida ahora mismo", dijo Thomson, "y no creo que eso vaya a cambiar. Es tan inteligente. Ve el juego de forma un poco diferente a muchos otros jugadores, y trabaja en ello; ve muchas películas. Creo que hay muchas posibilidades de que mantenga este nivel. Quiero decir, este fue un año increíble para él. Así que no creo que podamos esperar esto todos los años, pero sigo pensando que va a ser un jugador de alto nivel".

Schwarber participó en el Juego de las Estrellas de este año y contribuyó al triunfo de la Liga Nacional conectando un jonrón de tres carreras, y terminó segundo en la carrera por el MVP de la Liga Nacional por detrás de la estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani.

