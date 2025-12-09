Kylian Mbappé y siete elementos más pudieran perderse el duelo del Real Madrid en la Champions League

Ciudad de México.- Las alarmas se encuentran encendidas en Valdebebas, pues el Real Madrid podría perder a su jugador estrella para el próximo duelo de la Champions League, ya que Kylian Mbappé presentó molestias musculares que ponen en riesgo su participación. En caso de concretarse la baja del francés, se sumará a la ausencia de al menos siete elementos más para los dirigidos por Xabi Alonso.

El Real Madrid se encuentra viviendo uno de sus peores momentos de sus últimos años, ya que atraviesa una racha negativa en cuanto a resultados, registrando solo una victoria en sus últimos cinco compromisos de LaLiga. Los de blanco vienen de caer ante el Celta de Vigo, por lo cual fueron abucheados en el Estadio Santiago Bernabéu y se abrió una diferencia de cuatro unidades ante el Barcelona, que marcha como líder.

#Deportes | Real Madrid hace el ridículo en el Santiago Bernabéu; los 'Merengues' cayeron ante el Celta de Vigo ?uD83DuDE33https://t.co/E7RNQ15Vss — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 8, 2025

Luego de ese intenso encuentro en el que se presentaron varias lesiones para el Real Madrid, Mbappé presentó molestias musculares, perdiéndose los entrenamientos del 8 y 9 de diciembre. Fuentes cercanas a ESPN informaron que el francés fue sometido a pruebas médicas para conocer la gravedad de su problema y de ello dependerá su participación en el duelo contra el Manchester City.

uD83DuDEA8?? Kylian Mbappé didn’t train with Real Madrid squad and he’s a doubt to face Manchester City. pic.twitter.com/xRv52dJEoC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2025

Real Madrid con siete bajas confirmadas

Además de la sensible ausencia del francés, Xabi Alonso tendrá que ajustar la plantilla para suplir la baja de otros siete elementos en su cuadro titular: Dean Huijsen y Eduardo Camavinga no lograron recuperarse de sus dolencias y tampoco pudieron entrenar a la par del equipo. David Alaba, Ferland Mendy y Dani Carvajal son otros de los nombres que resaltan en la lista de ausencias.

Así mismo, Trent Alexander-Arnold tampoco estará para el compromiso de la Liga de Campeones de la UEFA; el británico sufrió un esguince de tobillo en el partido contra el Athletic y, aunque el club no informó sobre la gravedad, no fue convocado para la jornada 15 de LaLiga. La última baja para el Madrid es la de Éder Militão, que salió de cambio en el minuto 21 del partido contra el Celta de Vigo, luego de un tirón en el posterior del muslo derecho.

#Deportes | Real Madrid enciende las alarmas; Trent Alexander-Arnold podría causar bajas por nueva lesión ?uD83EuDD15https://t.co/MVmo6Znfal — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui