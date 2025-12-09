LAMP: Yaquis de Ciudad Obregón tropieza ante Charros en su visita a Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- En una octava entrada de pesadilla, los Yaquis de Ciudad Obregón caen 6-2 en el primero de la serie frente a los Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano. Bateo oportuno de los hermanos Ornelas comandó la victoria de los tapatíos, que con esto igualan la marca de la Tribu en la segunda vuelta con seis victorias y siete descalabros.

Luego de dos entradas completas sin emociones, el cero se rompió en la tercera baja, con un imparable de Michael Wielansky, que mandó a Billy Hamilton a la caja registradora. La respuesta de los Yaquis fue inmediata, pues en la cuarta Riley Unroe con doblete le daría la vuelta a los cartones 2-1.

Charros no bajaría la guardia e igualaría las cosas en ese mismo inning cortesía de un cuadrangular en solitario de Julian Ornelas, quien fue la figura de la noche. Brandon Brennan fue el encargado de saltar a la lomita de los disparos por Cajeme, pero se fue sin decisión, al lanzar cinco entradas completas de cuatro imparables, par de carreras y dos 'chocolates'. Al relevo le siguieron Manuel Chávez y Cristián Alvarado, quienes no permitieron daño.

Para el octavo rollo, le tocaría el turno a Samuel Zazueta de pararse en el montículo, pero fallaría en su labor, al permitir cuatro anotaciones. Julián Ornelas lo castigaría con un triple productor de dos carreras, mientras que Reynaldo Rodríguez y Tirso Ornelas sellarían la pizarra 6-3 con batazo productor.

La victoria fue para Tomohiro Anrak, quien relevó al inicialista Luis Rodríguez, que trabajó por espacio de siete entradas, pero se fue en blanco al permitir dos carreras y cuatro imparables, mientras que el descalabro cargó para el cajemense Samuel Zazueta.

Este miércoles 10 de diciembre los Yaquis de Ciudad Obregón intentarán igualar la serie en territorio tapatío. El manager Gabe Álvarez mandará al mexicano Felipe González a la lomita, mientras que Benjamín Gil apostará por Axel Muñoz.

