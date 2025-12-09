Lionel Messi es galardonado con el MVP de la MLS tras histórica temporada con el Inter de Miami

Ciudad de México.- El Inter de Miami coronó la mejor temporada que ha tenido el club desde su fundación, pues consiguió el primer título de la institución al vencer al Vancouver Whitecaps en la final de la MLS. El importante logro para 'Las Garzas' se completó de la mano de Lionel Messi, quien a su vez fue galardonado con el premio de MVP (Jugador Más Valioso), alcanzando este logro por dos temporadas consecutivas.

El equipo californiano se metió a la primera final en su historia, aunque tendría que vencer a los Whitecaps para poder bordar una estrella sobre su logo; los canadienses mantenían un dominio histórico sobre el Miami, aunque terminaron cayendo en su cruce más importante. El Inter de Miami no brindó oportunidad a los rivales y se llevó la victoria con tres anotaciones sin respuesta, siendo Messi el asistidor para una de ellas.

#Deportes | Lionel Messi consigue un nuevo título en su carrera; Inter de Miami se convierte en campeón de la MLS uD83DuDC40?https://t.co/GekNrhFhqC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 7, 2025

El MVP de la MLS es elegido por votación de tres sectores y en todos, Messi se impuso con gran margen a Anders Dreyer, Denis Bouanga, Evander y Sam Surridge, los otros candidatos para llevarse el galardón. Lionel se anotó el 83.05 por ciento en los votos de los medios, el 55.17 por ciento de los jugadores y el 73.08 de los clubes, alcanzando un total superior al 70 por ciento de la votación general.

El líder y capitán de 'Las Garzas' promedia más de una anotación por compromiso, pues firmó 29 tantos en 28 partidos disputados, lo que lo llevó a obtener el Botín de Oro 2025, además de llevar al Inter de Miami a la tercera posición en la Conferencia Este. Aunado a eso, el astro argentino se convirtió en el primer jugador de la historia en registrar un mínimo de 36 asistencias en una sola temporada en múltiples ocasiones.

Leo Messi racked up the goals to win the Golden Boot pres. by Audi. uD83EuDD47 pic.twitter.com/Ovzr0pc1Sh — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025

Este premio se suma a los otros obtenidos por Messi desde su arribo a la MLS, como el galardón al Novato del Año en el 2023 y el MVP de la temporada anterior. En conjunto, Messi comandó al Inter de Miami a llevarse la Supporters’ Shield 2024, además de conseguir establecer el récord de más puntos de un equipo en una sola temporada.

Messi se convirtió en apenas el segundo jugador que logra llevarse el MVP en dos ocasiones distintas, uniéndose a lo logrado por Predrag Radosavljevic, que lo realizó en 1997 y 2003.

Lionel Messi is the 2025 MLS MVP. The first to ever do it. pic.twitter.com/ETLFc0hNyh — Major League Soccer (@MLS) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui