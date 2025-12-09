Los Angeles Dodgers dan golpe en la mesa y firman a Edwin Díaz, cerrador All Star

Ciudad de México.- Los Angeles Dodgers, ganadores en las últimas dos ediciones de la Serie Mundial de la MLB, han concretado una de las firmas más codiciadas en el 'beisbol de estufa', al incorporar a su bullpen uno de los brazos más valiosos de todo el circuito. Según lo indicado por diversas fuentes, el equipo californiano llegó a un acuerdo con Edwin Díaz, cerrador All-Star que militaba con los New York Mets.

Cabe recordar que, al finalizar la temporada 2025, el boricua optó por rescindir el acuerdo que mantenía con los neoyorquinos, el cual firmó en 2022 y caducaba hasta el 2027, renunciando también a un monto superior a los 38 millones de dólares. Así mismo, los Mets le ofrecieron una oferta calificada de 22 millones, lo cual fue rechazado y se llegó a la fecha límite (18 de noviembre) sin poder concretar un nuevo acuerdo.

La decisión por parte del lanzador derecho y su desempeño en la campaña recientemente finiquitada lo colocaron de inmediato entre los 'peces gordos' en la agencia libre, por lo cual era cuestión de algunos días para que se anunciara su nuevo destino. Díaz tuvo uno de sus mejores años desde su debut, pues finalizó la temporada 2025 con récord de seis ganados y tres descalabros, además de 1.63 de ERA.

Así mismo, se estableció como el lanzador más confiable en la organización de los Mets, concretando 28 salvamentos en 31 oportunidades. El puertorriqueño estableció su recta de 97 millas y un slider mortal que genera swings en 44 por ciento de las ocasiones que lo saca a relucir. Además, en 66.1 entradas trabajadas logró ponchar a 98 rivales y, en contraparte, solo otorgó 14 pasaportes.

Dodgers, RHP Edwin Díaz reportedly agree to deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand.



(MLB x @CohnReznick) pic.twitter.com/MohlWwCOe7 — MLB (@MLB) December 9, 2025

Esta nueva adquisición de lujo para los Dodgers fortalece la parte más débil de todo el equipo, pues han tenido complicaciones para cubrir el puesto de cerrador en las recientes temporadas. Los reportes indican que el acuerdo se cerró por tres años, sin revelar el monto acordado. Los actuales bicampeones de la MLB siguen sumando elementos para la temporada 2026, en la cual desde ya se perfilan como el favorito para alcanzar su tercer título consecutivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui