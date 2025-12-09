Mexicano que brilla en la MLB regresa a la Liga Arco Mexicana del Pacífico y debutaría ante Yaquis

Mexicali, Baja California.- Siguen los movimientos en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pues los equipos se están fortaleciendo en el cierre de la segunda vuelta, para así lograr asegurar su boleto a la siguiente ronda, y uno de ellos son los Águilas de Mexicali.

Según el portal de internet Beisbol Puro, los 'Caballeros' estarían sacudiendo el mercado de la LAMP, ya que el pitcher mexicano ligamayorista Valente Bellozo estaría reportando con el club en los próximos días y su fecha de debut sería el 18 de diciembre en la serie que tendrán los 'emplumados' frente a los Yaquis de Obregón.

El nacido en Mexicali viene de tener un año intenso en el beisbol de Grandes Ligas defendiendo los colores de los Miami Marlins. El 'Cachanilla' tuvo actividad en 32 compromisos, donde se apuntó una marca de una victoria, cuatro descalabros y 54 'chocolates', con una efectividad de 4.65.

BELLOZO LANZARÁ CON MEXICALI



El cachanilla Valente Bellozo se reportará la próxima semana con @AguilasDeMxli y tiene ya planeada su primera apertura con el equipo para el 18 de diciembre en casa ante los @yaquis_oficial.



Bellozo, que es agente libre y se encuentra analizando… pic.twitter.com/6ep8Xbc5aD — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) December 9, 2025

Aunque sus números fueron destacados, el conjunto de Florida decidió no renovar los servicios del mexicano, por lo que actualmente Bellozo es agente libre y se encuentra analizando ofertas para mantener su trayectoria en la 'Gran Carpa'. Además, su regreso al conjunto de Mexicali le estaría garantizando llegar con ritmo al Clásico Mundial de Beisbol.

La última vez que Valente jugó en la LAMP fue en el 2023, donde dejó una marca de 4.18, con tres victorias y tres descalabros, además de 29 ponches. Mientras que un año anterior, también subió a la lomita de los Águilas, pero no tuvo su mejor presentación, al finalizar con una efectividad de 10.61, con una derrota en ocho compromisos. Valente Bellozo con esto se integra a una poderosa rotación abridora que tienen los Águilas, encabezada por David Reyes, César Vargas y Ernesto Zaragoza.

Otro ligamayorista

Por otra parte, otro pelotero mexicano, que precisamente hizo su debut en las Grandes Ligas este año, estaría reportando en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); se trata del jardinero sinaloense Alejandro Osuna, quien inclusive reportará este fin de semana con Charros.

ALEX OSUNA JUGARÁ CON CHARROS



El jardinero sinaloense Alejandro Osuna reportará el fin de semana con los @charrosbeisbol para reforzarlos el resto de la temporada de la @Liga_Arco.



Osuna debutó este verano en las Grandes Ligas con los Rangers de Texas.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/y7tpvZA10o — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) December 9, 2025

'Alex' dio de qué hablar este 2025, al ser el pelotero nacido en México número 151 que hace su estreno en la MLB. El pelotero de 22 años hizo su debut con los Texas Rangers, club con el que inclusive formó parte toda la fase regular de la temporada y en donde bateó para .212, con par de jonrones y 15 remolcadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui