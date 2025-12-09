OFICIAL: Sergio Ramos deja a Rayados de Monterrey y la Liga MX tras eliminación del Apertura 2025

Monterrey, Nuevo León.- La resolución de la crónica anunciada llegó, pues Sergio Ramos oficializó su salida de Rayados de Monterrey luego de la eliminación que sufrieron a manos de los Diablos del Toluca en las semifinales del Apertura 2025. El español realizó una emotiva publicación en sus redes sociales, agradeciendo a todos los aficionados que le dieron una cálida bienvenida a la Liga MX.

Semanas atrás, se comenzó a especular sobre la probable salida del elemento, la cual se reafirmó tras un reportaje del programa español 'El Chiringuito'. En dicho espacio se aseveró que Ramos ya estaba en conversaciones con otros clubes de México y, en caso de no llegar a un acuerdo, pudiera mudarse a la MLS. También el director deportivo del Monterrey había informado que el jugador frenó las negociaciones con Rayados.

#Deportes | ¿Sergio Ramos deja la Liga MX? El español dejaría Rayados de Monterrey al finalizar la Liguilla 2025 ?https://t.co/9sFn04NRQ7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 28, 2025

Luego de tantas especulaciones y rumores, fue el propio jugador el que hizo oficial su salida de Rayados de Monterrey con una publicación en su cuenta de Instagram. El jugador lamentó no haber podido conseguir un título en su estadía por México, pero agradeció a todas las personas que lo apoyaron.

Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos. Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados".

Sergio Ramos se convirtió en un elemento inamovible dentro de Rayados, donde tuvo participación en diferentes instancias como la Liga MX, el Mundial de Clubes, la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup. El exseleccionado español anotó ocho goles a lo largo de 32 compromisos en las diferentes competencias, acumulando poco menos de tres mil minutos disputados en cancha.

"Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad. Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo “¡Arriba el Monterrey!", se lee al cerrar la publicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui