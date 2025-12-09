Patricio O'Ward cierra actividades en el 2025 conduciendo el McLaren Campeón de la Fórmula 1

Ciudad de México.- Luego de un gran año corriendo en la IndyCar Series, además de su exitosa participación en las diferentes sesiones de entrenamientos libres, Patricio O'Ward cerró sus actividades del 2025, subiéndose al monoplaza Campeón de la Fórmula 1. El regiomontano volvió a correr para McLaren, participando en los últimos test de la temporada en el Circuito Internacional de Yas Marina.

Apenas la jornada del domingo, 7 de diciembre, se definió el Campeonato de Pilotos, el cual se lo terminó llevando Lando Norris al subir al podio durante el Gran Premio de Abu Dhabi. Con este resultado, la escudería naranja se reafirmó como la mejor de la categoría, pues el título para el conductor inglés se sumó al Campeonato de Constructores, el cual se consiguió desde hace varios meses atrás.

#Deportes | Lando Norris logra su primer Campeonato de Pilotos en la Fórmula 1; Verstappen gana el GP de Abu Dhabi uD83CuDFCE?uD83EuDD29https://t.co/A9TjpvhoVC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 7, 2025

Los diferentes equipos tuvieron la oportunidad de realizar prácticas con coches modificados, en vísperas del cambio de especificaciones que tendrá la FIA para el 2026. Al ser solo test, las sesiones contaron con la participación de varios pilotos novatos, entre ellos 'Pato' O'Ward.

El mexicano finalizó en la séptima posición, marcando tiempo de 1:25.418, quedando por detrás de jóvenes conductores como Jak Crawford y Kimi Antonelli. Aun así, 'Pato' pudo concretar el resultado, superando a Oscar Piastri, Lewis Hamilton, el propio Lando Norris y demás nombres importantes.

"Siempre es un gran día cuando puedes conducir un coche de Fórmula 1. Después de una sesión exitosa en los FP1 la semana pasada, fue bueno poder seguir construyendo sobre eso", comentó Patricio O'Ward al finalizar los últimos test de la categoría en el 2025. "Cumplimos bien con nuestro plan, logrando un buen progreso y continuando aprendiendo cada vez más. Gracias al equipo por esta oportunidad; ha sido otro día brillante".

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDD29 Pato O'Ward calificó de "brillante" su nuevo test de F1 con McLaren en Abu Dhabi, cerrando un programa muy activo este año. El mexicano completó 127 vueltas con el coche campeón, brindando información útil al equipo #PatoOWard #McLaren #F1. https://t.co/k2APQiIy08 — Motorsport LATAM (@Motorsport_LAT) December 9, 2025

El mexicano tuvo un gran desempeño a lo largo del año, brillando en las dos competencias de las que tuvo participación; el regiomontano finalizó segundo en el Campeonato de la IndyCar, peleando de cerca con Alex Palou. En la F1, tuvo múltiples participaciones como en la FP1 del Gran Premio de la Ciudad de México, dejando buenas sensaciones dentro de la escudería de McLaren.

#Deportes | Patricio O'Ward volverá a correr en la F1; suplirá a Oscar Piastri de McLaren en el GP de Abu Dabi 2025 uD83CuDFCE?uD83EuDD29https://t.co/9tUBb8pbL4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui