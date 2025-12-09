Psycho Clown hará vibrar al público de Ciudad Obregón al encabezar gran cartel de lucha libre

Ciudad Obregón, Sonora.- La máxima estrella de la lucha libre mexicana y actual figura de WWE, Psycho Clown, regresará a Ciudad Obregón el próximo 12 de diciembre en el Gimnasio Municipal Manuel Lira García. El 'Psicópata del Ring' junto a Mr. Iguana estelarizarán el gran cartel de Lucha Libre Triple A que se presentará en territorio cajemense.

Los técnicos se medirán en la contienda estelar a Mecha Wolf, que se presentará por primera vez en Obregón, y D’Luxe, en un combate que promete robarse los reflectores. Por otra parte, los estandartes de la 'Tres Veces Estelar', como El Niño Hamburgesa, La Parkita, La Parka Negra, Pimpinela, Histeria, Taurus, Abismo Negro, Hijo de Rey Mysterio, Lady Shani, La Hiedra, Keyra, entre otros, también forman parte del impresionante cartel.

Cartelera

Igualmente, los luchadores más destacados del pancracio estatal, como 'El Hijo de la Leyenda' Willy Cortez, El Tigre de Bengala, Red Power Jr., Dragon Black Jr., Rey Sombra y Rey Sombra Jr., serán los encargados de abrir el telón y dar inicio a la fiesta deportiva.

Dicha velada forma parte de la gran gira que realizó la empresa mexicana en el Pacífico de México. Fue a finales de noviembre cuando la caravana de la Triple A arropó por completo el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo. La próxima parada será este 12 de diciembre en Cajeme, mientras que el 13 del mismo mes, las estrellas del pancracio nacional también se presentarán en Los Mochis, Sinaloa.

Cabe destacar que los boletos ya se encuentran a la venta a través de la página Xticket.mx y físicamente en el Hotel Wyndham. Los accesos en primera fila incluyen convivencia con los luchadores el mismo día del evento, pero un par de horas antes de que suene la campana. Los precios son accesibles para todo el público, ya que los costos van desde los 275 pesos hasta los mil 320 pesos.

Cartelera 12 de diciembre en Obregón

Lucha Estelar

Psycho Clown y Mr. Iguana

Vs

Mecha Wolf y D. Luxe

Lucha Semifinal

Niño Hamburgesa, Octagon Jr e Hijo de Rey Misterio

Vs

Histeria, Taurus y Abismo Negro

Lucha Especial

La Parkita, Pimpinela y Valentino

Vs

Parkita Negra, Ciniko y Scream

Triangular Femenil

Lady Shani, La Hiedra y Keyra

Segunda Lucha

Tigre de Bengala y Príncipe Azgard vs Willy Cortez y Príncipe Azteca

Primera Lucha

Dragon Black Jr y Red Power Jr vs Rey Sombra y Rey Sombra Jr.

