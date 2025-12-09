¿Quién más? Shohei Ohtani repite como el Atleta Masculino del Año de la AP

Los Ángeles, Estados Unidos.- Shohei Ohtani continúa acrecentando su leyenda como uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos; y este martes 9 de diciembre de 2025 lo dejó en claro al ser elegido por cuarta ocasión como el Atleta Masculino del Año de la Associated Press (AP).

La polifacética superestrella de los Dodgers se ha llevado el honor tres años consecutivos y es uno de sólo cuatro atletas masculinos en ganarlo en cuatro ocasiones, uniéndose al ciclista Lance Armstrong, a la estrella de la NBA, LeBron James, y al golfista Tiger Woods.

El japonés recibió 29 de 47 votos entre periodistas deportivos de la AP y sus miembros tras su dominio absoluto que culminó en un segundo título al hilo de la Serie Mundial para sus Los Angeles Dodgers, logrando quizás la mejor actuación individual en un solo partido en la historia del deporte. 'Sho-time' Anteriormente ganó el premio en 2024, su primera temporada con los Dodgers, y en 2023 y 2021, cuando estuvo con los Los Angeles Angels.

El jugador de dos vías tuvo un gran año

Ohtani incluso desplazó al sueco-estadounidense Armand Duplantis (de salto con pértiga), quien finalizó con un total de cinco votos, una ventaja muy considerable, demostrando la superioridad ante el resto de los atletas del orbe. Carlos Alcaraz, el tenista mejor clasificado del mundo que ganó títulos en Roland Garros y Abiertos de Estados Unidos, fue tercero con cuatro. Este premio de la AP se otorga desde 1931. El destacado deportista Babe Didrikson Zaharias lo ganó seis veces durante las décadas de 1930, 40 y 50, la mayor cantidad por un hombre o una mujer.

Recibir este premio varias veces es algo realmente especial", dijo Ohtani en japonés en una entrevista exclusiva con la AP. "El año pasado dije que quería ganar este premio otra vez, y que trabajaré duro para poder ganarlo de nuevo el año que viene también", señaló.

Ohtani ha mostrado una consistencia notable desde que se unió a los Los Angeles Dodgers con un contrato récord de 700 millones de dólares y 10 años en diciembre de 2023. Ganó su cuarto premio al Jugador Más Valioso de su carrera (el segundo con los Dodgers) por voto unánime, siendo el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograrlo.

Contribuyó al bicampeonato de Dodgers

Fuente: Tribuna del Yaqui