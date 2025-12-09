Randy Arozarena le pone fin a los rumores: No jugaría con los Jaguares de Nayarit en la LAMP

Seattle, Estados Unidos.- Fue a mediados de septiembre cuando los Jaguares de Nayarit sacudieron el mercado en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y comentaron que la estrella de las Grandes Ligas, el cubanomexicano Randy Arozarena, sería uno de sus refuerzos para la actual temporada.

Aunque el Coordinador Jurídico nayarita, Gabriel Camarenaque, informó que el actual cañonero de los Seattle Mariners estaría disponible solamente en algunos compromisos (10 juegos), no se reveló la fecha en la que reportaría con los 'felinos'. "Ya está firmado por diez juegos el ligamayorista Randy Arozarena a jugar con los Jaguares de Nayarit; así de importante ha estado la inversión. Es un jugador que vale millones de dólares en los Estados Unidos y lo van a traer diez partidos a jugar aquí", declaró en ese momento Gabriel Camarenaque.

Pero fue el lunes 8 de diciembre cuando el propio pelotero le puso fin a los rumores declarando que no tiene ningún tipo de acuerdo con la novena que este año hizo su debut en el beisbol invernal del país, e inclusive aseguró que tampoco ha tenido pláticas con dicha directiva.

RANDY AROZARENA NO LLEGA A JAGUARES DE NAYARIT.



El ligamayorista y seleccionado mexicano Randy Arozarena confirmó que NO se han sostenido pláticas para llegar a un acuerdo con Jaguares de Nayarit.



Esto tras múltiples rumores que lo colocaban en la nueva franquicia de la LMP.… pic.twitter.com/fApX3KijKc — JC Sandoval (@juancasandoval_) December 7, 2025

La aclaración del flamante seleccionado nacional fue a través de un video posteado por el periodista J.C. Sandoval, en su perfil de X. "No se ha hablado nada. Nadie me ha tocado el tema y por ahora estoy preparándome para la temporada que viene 2026 (Grandes Ligas)", declaró.

Cabe destacar que la última vez que Randy tuvo actividad en la LAMP fue en 2019 con los Mayos de Navojoa, donde se convirtió en una verdadera figura, lo que le permitió firmar su contrato con las Grandes Ligas y ser hoy en día uno de los mejores peloteros de la gran carpa.

En el mismo clip, el cubano, pero naturalizado mexicano, sí dejó en claro que volverá a portar los colores de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, e inclusive este martes 9 de diciembre, Benjamín Gil confirmó que Arozarena forma parte de su lista de convocados.

Hasta el momento, los Jaguares de Nayarit no han dado a conocer su postura, pero actualmente tienen una vacante, ya que esta semana, debido a un agotamiento físico, el abridor zurdo Jared Wetherbee fue dado de baja lo que resta de la temporada.

Randy Arozarena will play for Team Mexico in the 2026 #WorldBaseballClassic, team manager Benji Gil announces! pic.twitter.com/aOFy0ZSJOQ — World Baseball Classic (@WBCBaseball) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui