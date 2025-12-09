Real Madrid vs Manchester City; horarios y canales para ver EN VIVO la Champions League en México

Ciudad de México.- La sexta fecha en la fase de liga de la Champions League traerá uno de los duelos más esperados en el futbol europeo, pues enfrentará al Real Madrid contra el Manchester City, ambos esperando asegurar su clasificación directa a las rondas eliminatorias. Estas dos escuadras han ofrecido partidos memorables, por lo que las expectativas por parte de los aficionados son altas.

El cuadro español se encuentra en la quinta posición de la tabla de clasificación, la cual es liderada por el Arsenal; el Real Madrid tiene cuatro victorias y una derrota en sus cinco compromisos previos. Por su parte, el Manchester City quedó relegado a la posición número 12, con tres triunfos, un empate y un descalabro, lo que lo enviaría a la ronda de playoffs como parte de las cabezas de grupo.

El compromiso más reciente para el Real Madrid en la Champions League contó con una histórica actuación por parte de Kylian Mbappé; el francés comandó la ofensiva blanca y fue el responsable de las cuatro anotaciones que pudo lograr el conjunto español. Kylian firmó el primer 'póker' de su carrera en la Liga de Campeones de la UEFA, además de que tres anotaciones cayeron en menos de siete minutos.

#Deportes | Kylian Mbappé se anota un 'póker' en la victoria del Real Madrid al Olympiacos en la Champions League ?https://t.co/mVoSii7zxJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 26, 2025

El Manchester City viene de caer ante el Bayern Leverkusen con marcador de dos anotaciones por cero, pese a haber tenido el control en la mayor parte del compromiso; Alejandro Grimaldo y Patrik Schick fueron los responsables de los goles por los alemanes. El partido se quedó marcado al convertirse en la derrota número 100 para Pep Guardiola en la Champions League, además de ser el primer descalabro del City jugando como local desde la fase de grupos del 2018.

Horarios del Real Madrid vs. Manchester City

Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Fecha: Miércoles, 10 de diciembre

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: FOX One

? ¡VUELVE LA CHAMPIONS A CASA! pic.twitter.com/bQTi2C6sKd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 9, 2025

Si bien el Real Madrid pareciera llegar en una mejor forma, la realidad es que el conjunto español tendrá que enfrentar al City con hasta ocho bajas, la mayor parte de ellas serán de gran impacto en el rendimiento. Mbappé no tuvo actividad en los entrenamientos y es duda para la Champions League; al francés se suman nombres como el de Éder Militão y Trent Alexander-Arnold, además de otros cinco jugadores.

#Deportes | Kylian Mbappé y siete elementos más pudieran perderse el duelo del Real Madrid en la Champions League ?https://t.co/L6PlWUOVyG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui