Red Bull confirma la salida de Helmut Marko después de 20 años de trayectoria en el equipo

Ciudad de México. - Esta mañana se anunció oficialmente que Helmut Marko dejó Red Bull y, además, que se retira del automovilismo al finalizar la temporada 2025 de Fórmula 1. De hecho, según información extraoficial, el pasado lunes 8 de diciembre se llevaron a cabo conversaciones en el circuito de Yas Marina entre Marko y la alta dirección de Red Bull; incluso estuvo presente el CEO deportivo, Oliver Mintzlaff

"Es una noticia muy triste que Helmut nos deje. Ha sido una parte integral de nuestro equipo y de todo el programa de carreras de Red Bull durante más de dos décadas. Por lo tanto, este es el final de un capítulo notablemente exitoso. Su partida dejará un vacío y realmente lo extrañaremos", dice un fragmento del comunicado que la escudería compartió en redes sociales hace menos de una hora.

De hecho, no solo se le recuerda por uno de sus logros más memorables como piloto de automovilismo: en aquel entonces salió victorioso en las 24 Horas de Le Mans de 1971. Sin embargo, en la etapa más reciente de su vida, la gran mayoría de los amantes de las carreras lo vincula con el éxito de dos campeones del mundo: el retirado Sebastian Vettel y el destacado piloto Max Verstappen.

Comunicado

Precisamente, entre algunas de las emotivas palabras que le dedicó Red Bull se destacan los agradecimientos por todo el legado que dejó: "Helmut es un verdadero corredor de corazón, siempre nos lleva al límite, siempre dispuesto a tomar riesgos en la búsqueda de nuestros objetivos". Mientras tanto, los aficionados le desean un merecido descanso y aseguran que, a pesar de todo, se le extrañará.

Su relación con Sergio Pérez

No es un secreto que, en el último periodo, Helmut Marko fue bastante crítico con 'checo' Pérez, haciendo duras declaraciones contra el mexicano más de una vez. Una de las más recientes fue en noviembre: "Si quieres ser campeón del mundo no puedes ser un piloto caballeroso. Cuando teníamos un auto con la parte trasera inestable, Checo levantaba el pie, mientras Max seguía acelerando a fondo", puntualizó.

#ÚltimaHora | El asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, deja su cargo después de más de 20 años en el equipo, según comunicó la escudería uD83CuDFC1 pic.twitter.com/IskTySzHLa — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui