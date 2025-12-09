Santiago Giménez podría llegar al futbol argentino; Boca Juniors pone en el radar al mexicano

Ciudad de México.- Pese al bajo rendimiento que ha presentado Santiago Giménez en los últimos meses, ha despertado el interés de múltiples clubes en diferentes competencias, luego de que se rumorara que el AC Milan busca darle salida al mexicano para adquirir a otro delantero. Además de las ofertas provenientes de la Premier League, el 'Bebote' está siendo observado por Boca Juniors, que busca hacerse con los servicios del seleccionado nacional.

Cabe recordar que desde hace varias semanas se supo que el Sunderland de la Premier estaba preparando una oferta que sobrepasaría los 30 millones, la cual se presentaría al equipo 'Rossoneri' cuando se abra la ventana de transferencias. Pese a eso, Rafaela Pimienta, representante de Giménez, negó que el AC Milan tenga intenciones de cambiar al mexicano y que permanecerá en la Serie A.

#Deportes | Sin 'Santi' Giménez; AC Milan se impone ante el Inter de Milan en el Derby della Madonina de la Serie A ???https://t.co/NFKz4Yk22R — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 23, 2025

Aun así, TuttoSports, un medio italiano de prestigio, informó que el conjunto sudamericano está mostrando interés y ya se puso en contacto con la directiva del Milan para afinar detalles lo antes posible. Dicho portal informó que Boca Juniors estaría llevándose al mexicano por la salida de Miguel Merentiel o cualquiera de los delanteros que pudieran dejar al equipo xeneize en el mercado que está próximo a abrirse.

Así mismo, aseguró que al momento las conversaciones no han tenido mucho avance, pues el equipo precedido por Juan Román Riquelme pretende que el jugador les sea cedido, lo cual fue negado por el AC Milan. Los rumores iniciales aseguraban que el equipo italiano estaría firmando a un nuevo elemento, por lo que la venta de Santiago Giménez les ayudaría para solventar la economía del club.

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDE32 | uD835uDC0DuD835uDC04uD835uDDEA: Boca Juniors are interested in signing Santiago Giménez on loan.



The center-forward is also drawing bland interest from the Premier League, which could uD835uDC70uD835uDC75uD835uDC7BuD835uDC6CuD835uDC75uD835uDC7AuD835uDC70uD835uDC6DuD835uDC80 in the coming weeks. uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7F



uD83DuDDDE: @tuttosport pic.twitter.com/2xV2LcjVFj — Milan Xtra (@MilanXtra) December 9, 2025

Giménez está cerca de regresar a las canchas

Luego de perderse las últimas semanas de actividades por un problema de tobillo, Santiago Giménez está próximo para regresar al AC Milan según informó Massimilano Allegri. El estratega italiano no reveló la fecha exacta para el retorno de 'Santi', aunque adelantó que espera que en esta misma semana se incorpore a los entrenamientos. "Giménez necesita volver, lo estamos esperando y esperamos que pueda reincorporarse parcialmente al equipo esta semana".

#Deportes | Santiago Giménez es baja del AC Milan por varias semanas; entrenador revela la gravedad de la lesión ?https://t.co/LllAlAIECo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui