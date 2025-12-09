Tomateros de Culiacán se mantiene como líder en el standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Ciudad de México.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) sigue avanzando con pasos agigantados y, en el inicio de la novena semana de actividades correspondientes a la temporada 2025-2026, Tomateros de Culiacán se encuentra en la parte alta del standing. Los culichis aseguraron la cima tras una buena cosecha en las series anteriores, donde consiguieron cinco victorias de manera consecutiva.

Tomateros ha tenido un arranque de la segunda mitad muy dispar a lo visto en la primera mitad, pues pasó de estar en la sexta posición a convertirse en el líder en solitario del circuito invernal mexicano. La novena de Culiacán tiene marca de ocho victorias y solo cuatro descalabros; los dirigidos por Lorenzo Bundy llegaron a tener racha de cinco laureles, tras barrer a Naranjeros y ganar los primeros dos compromisos ante Yaquis.

Jaguares de Nayarit se encuentra en la segunda posición, aunque empatado con la misma foja con otras tres organizaciones; el conjunto nayarita cayó en la serie de fin de semana ante Águilas de Mexicali, que ocupa el tercer peldaño de la tabla. Los siguientes equipos son Algodoneros de Guasave y Cañeros de Los Mochis, aún con marca igualada de siete victorias y cinco derrotas, aunque el run average los coloca en el orden antes mencionado.

La sexta posición se la llevan Naranjeros de Hermosillo a pesar de que lograron ganar las dos series de la semana anterior; el equipo de la capital sonorense tiene marca de seis triunfos y seis descalabros, al igual que los Yaquis de Obregón. En este caso, el criterio de desempate a considerar es el dominio, donde 'La Tribu' queda peor posicionada al haber caído en un par de ocasiones con el conjunto hermosillense.

Los Charros de Jalisco se han recuperado un poco del complicado inicio de la segunda mitad, aunque siguen relegados hasta la octava posición con marca de cinco victorias y siete reveses. Con el mismo récord llegan Venados de Mazatlán, aunque el dominio que tienen los tapatíos los deja en un mejor puesto.

El Tucson Baseball Team de nueva cuenta se apodera del sótano, ya que solo han podido conseguir un par de victorias en los 12 partidos de la segunda vuelta. Pese a haber finalizado la primera mitad en puestos de clasificación, su mal desempeño en las últimas semanas lo dejan fuera de playoffs si la temporada finalizara hoy.

Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico al 9 de diciembre

Fuente: Tribuna del Yaqui