Tras varias lesiones: Indianapolis Colts sacan del retiro al quarterback Philip Rivers

Indianápolis, Estados Unidos.- Afectados por las lesiones, los Indianapolis Colts reforzaron su cuerpo de quarterbacks, que estaba debilitado por las lesiones, sacando de su retiro al jugador de 44 años Philip Rivers y fichándolo para el equipo de prácticas este martes.

El movimiento se da menos de 24 horas después de que el entrenador de los Colts, Shane Steichen, confirmara que el titular de Indy, Daniel Jones, se perdería el resto de la temporada tras desgarrarse el tendón de Aquiles derecho y que el suplente Riley Leonard se lesionara la rodilla derecha durante la derrota del domingo en Jacksonville.

Rivers disputó su último partido en la NFL con los Colts en una derrota de playoffs tras la temporada 2020. Esa fue la última vez que Indy (8-5) llegó a la postemporada. El ocho veces seleccionado para el Pro Bowl anunció su retiro en enero de 2021 y desde entonces ha estado entrenando al instituto St. Michael en Fairhope, Alabama.

Jones está fuera por lo que resta de la campaña

Rivers entrenó con los Colts el lunes por la noche. La noticia llega un día después de su cumpleaños 44, convirtiéndolo instantáneamente en el jugador activo de mayor edad en la NFL. Pero no está claro cuánto tiempo tardará Rivers en aprender el manual de jugadas de Indy, o en ponerse en forma, mientras el equipo que está en crisis intenta romper una racha de tres derrotas consecutivas el próximo fin de semana en Seattle (10-3).

Rivers llega a un equipo que intenta desesperadamente recuperarse de su peor racha de la temporada, cuatro derrotas en cinco partidos. El resultado ha provocado que Indy quede fuera de la carrera por el primer puesto de la AFC y esté empatado en el segundo puesto de la AFC Sur con Houston (8-5), a un partido del líder de división, Jacksonville (9-4).

Antes de su retiro, Rivers se situaba entre los líderes históricos de la NFL en yardas por pase con 63.440, 421 pases de touchdown y 12 temporadas de más de cuatro mil yardas y fue semifinalista en su primer año de elegibilidad para el Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional el mes pasado. Así que la pregunta es, ¿cuánto le queda a Rivers en el tanque?

El quarterback es un histórico de la NFL

Fuente: Tribuna del Yaqui