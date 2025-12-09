¡Síguenos!
Yaquis de Obregón vs Charros de Jalisco; dónde ver EN VIVO el primer juego de la serie de la LAMP

En lo que será una batalla para escalar posiciones en la LAMP, Yaquis de Obregón se meterá al Panamericano para medirse contra los Charros de Jalisco

Yaquis de Obregón buscará regresar al camino del triunfo enfrentando a Charros de Jalisco Foto: Yaquis de Obregón

Zapopan, Jalisco.- Una de las series con la que la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) da inicio a su novena semana de actividades se convertirá en una verdadera batalla para escalar posiciones entre Yaquis de Obregón y Charros de Jalisco. Ambas escuadras han tenido un inicio complicado en la segunda vuelta de la temporada 2025-2026, por lo que será primordial conseguir las victorias para poder trepar en el standing.

En el inicio de la jornada del 9 de diciembre, Yaquis de Obregón se encuentra en la séptima posición con marca de seis triunfos y seis derrotas, empatado con Naranjeros de Hermosillo, pero el dominio de los de la capital los relega. Los Charros tienen el octavo puesto, solo un lugar por detrás con respecto a 'La Tribu'; los dirigidos por Benjamín Gil tienen marca de cinco victorias y siete descalabros, además de un pobre RA de 70.00.

En la semana anterior, Yaquis terminó perdiendo ambas series, además de llegar a ligar cuatro derrotas, algo que no había sucedido antes en la actual campaña de la LAMP. Los dirigidos por Gabe Álvarez solo pudieron colectar dos victorias, que corrieron a cargo de Odrisamer Despaigne, que a la postre fue nombrado como el lanzador de la semana en el circuito invernal mexicano.

Esta será la segunda ocasión que ambas escuadras se enfrenten en la temporada 2025-2026; Charros estuvo de visita en el Estadio Yaquis durante los días 4, 5 y 6 de noviembre, donde no pudieron recolectar victoria y se fueron barridos por los locales. En dicha serie, se tuvo un gran despliegue ofensivo por Yaquis y el tercer juego se coronó con una excelsa actuación monticular de Orlando Lara.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Charros de Jalisco

  • Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco
  • Fecha: Martes, 9 de diciembre
  • Horario: 19:30 horas (horario CDMX)
  • Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/ MegaSports

Para el primero de la serie, Gabe Álvarez designó a Brandon Brennan como su abridor; el norteamericano tendrá apenas su cuarta incursión como inicialista tras haber comenzado la temporada desde el bullpen. Luis Iván Rodríguez saltará a la loma por Charros; el derecho tiene marca de tres triunfos y dos derrotas con 2.79 de efectividad.

Fuente: Tribuna del Yaqui

 

