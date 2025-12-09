Yaquis de Obregón vs Charros de Jalisco; dónde ver EN VIVO el primer juego de la serie de la LAMP

Zapopan, Jalisco.- Una de las series con la que la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) da inicio a su novena semana de actividades se convertirá en una verdadera batalla para escalar posiciones entre Yaquis de Obregón y Charros de Jalisco. Ambas escuadras han tenido un inicio complicado en la segunda vuelta de la temporada 2025-2026, por lo que será primordial conseguir las victorias para poder trepar en el standing.

En el inicio de la jornada del 9 de diciembre, Yaquis de Obregón se encuentra en la séptima posición con marca de seis triunfos y seis derrotas, empatado con Naranjeros de Hermosillo, pero el dominio de los de la capital los relega. Los Charros tienen el octavo puesto, solo un lugar por detrás con respecto a 'La Tribu'; los dirigidos por Benjamín Gil tienen marca de cinco victorias y siete descalabros, además de un pobre RA de 70.00.

En la semana anterior, Yaquis terminó perdiendo ambas series, además de llegar a ligar cuatro derrotas, algo que no había sucedido antes en la actual campaña de la LAMP. Los dirigidos por Gabe Álvarez solo pudieron colectar dos victorias, que corrieron a cargo de Odrisamer Despaigne, que a la postre fue nombrado como el lanzador de la semana en el circuito invernal mexicano.

Esta será la segunda ocasión que ambas escuadras se enfrenten en la temporada 2025-2026; Charros estuvo de visita en el Estadio Yaquis durante los días 4, 5 y 6 de noviembre, donde no pudieron recolectar victoria y se fueron barridos por los locales. En dicha serie, se tuvo un gran despliegue ofensivo por Yaquis y el tercer juego se coronó con una excelsa actuación monticular de Orlando Lara.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Charros de Jalisco

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Martes, 9 de diciembre

Horario: 19:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/ MegaSports

Para el primero de la serie, Gabe Álvarez designó a Brandon Brennan como su abridor; el norteamericano tendrá apenas su cuarta incursión como inicialista tras haber comenzado la temporada desde el bullpen. Luis Iván Rodríguez saltará a la loma por Charros; el derecho tiene marca de tres triunfos y dos derrotas con 2.79 de efectividad.

