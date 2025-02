(VIDEO) Super Bowl 2025: Kendrick Lamar y la controversia por la bandera de Palestina

Comparta este artículo

Nueva Orleans, Luisina.- El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025 era uno de los más esperados del final de temporada de la NFL. Kendrick Lamar, quien recientemente hizo historia en los premios Grammy, llegó al escenario del Superdome de New Orleans con una presentación cargada de energía y referencias culturales.

Sin embargo, lo que prometía ser un show inolvidable se vio marcado por actos políticos y controversias. Desde una inesperada irrupción con la bandera de Palestina hasta la continuación de su rivalidad con Drake, el show de Lamar dio mucho de qué hablar en redes sociales.

VIDEO: Hombre con bandera palestina se cuela en el espectáculo del Super Bowl 2025

En medio de la presentación de Kendrick Lamar, un hombre logró colarse en el césped del Caesars Superdome con una bandera de Palestina y Sudán. El individuo ondeó la bandera brevemente antes de ser detenido por el equipo de seguridad del evento. Este hecho adquirió mayor relevancia debido a la presencia del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, entre los asistentes, lo que llevó a una seguridad reforzada en el estadio.

La irrupción del manifestante no solo sorprendió al público, sino que también encendió debates en redes sociales sobre la presencia de mensajes políticos en eventos deportivos de esta magnitud. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad del activista pro-Palestina que realizó este acto, así como cuáles serán las consecuencias de su performance, el cual estaría cancelado ante las nuevas políticas trumpistas.

Kendrick Lamar y su 'beef' con Drake en el Half Time

El espectáculo del Half Time también sirvió como escenario para que Kendrick Lamar avivara su enfrentamiento con Drake. Durante su actuación, Lamar interpretó algunos de sus ‘diss tracks’ más polémicos, en los que lanza acusaciones contra su rival, incluyendo el tema Not Like Us. El rapero californiano usó simbolismos dentro de su vestuario y puesta en escena para reforzar su mensaje.

Uno de los detalles más llamativos fue un colgante con la letra 'a' incrustada en diamantes, haciendo referencia a una línea de su canción. Además, su presentación incluyó elementos patrióticos con la participación de Samuel L. Jackson vestido de ‘Uncle Sam’, mientras Serena Williams apareció en escena vestida de azul. Lamar también interpretó ‘Euphoria’, otra canción en la que ataca a Drake, aunque decidió no incluir ‘Meet the Grahams’, tema donde ataca directamente a la familia del rapero canadiense.

Fuente: Tribuna