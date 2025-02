Albert Pujols rompe el silencio y arremete contra el manager mexicano Benjamín Gil

Santo Domingo, República Dominicana.- A una semana de que los Leones del Escogido le dieran a República Dominicana su título número 23 de la Serie del Caribe, tras vencer en la final a Charros de Jalisco, de México, precisamente en territorio azteca; Mexicali, el manager Albert Pujols rompió el silencio y habló sobre las descalificaciones que sufrió por el capataz mexicano, Benjamín Gil.

Fue antes y después de la gran final de la competencia caribeña, cuando el estratega del equipo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico dijo que los suyos se harían con el trofeo si se jugara a siete partidos.

Además, previo al juego por la corona, comentó que Pujols no contaba con experiencia y eso le daba ventaja, ya que él ya tiene muchos años en el banquillo y ha estado en eventos internacionales.

Con lo que pasó en México del dirigente decir eso, de verdad que yo me sentí un poquito incómodo. No me gusta entrar en que ‘yo digo, tú dices’, porque yo estaba súper enfocado en preparar a los muchachos, no necesitaba que un dirigente venga a decir que yo no tengo experiencia, que esto o lo otro, experiencia yo tengo”, afirmó la exestrella de las Grandes Ligas.

Igualmente Pujols reiteró que no le sentó nada bien el comentario de Gil después de su duelo en la primera ronda de Mexicali 2025, pero al final del día ellos lograron ganar la gran final.

Quizás yo no tengo la experiencia de dirigente, pero cuando tienes y juegas para dirigentes como Tony La Russa, Mike Scioscia, Dave Roberts, gente que son campeones, no necesitas ser dirigente por muchos años para obtener esa experiencia. Yo sé que el que gana es el que goza. Ahora nosotros estamos gozando porque somos los ganadores. Yo creo que él dijo varias cositas que no debió decirlas y de verdad no me sentí muy bien, te lo digo de corazón, no me sentí muy bien por esas palabras”, sentenció la exfigura de los ST. Louis durante una entrevista.