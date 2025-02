Este sábado se pone en marcha el tradicional Torneo de Golf Exatec en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con salidas por el clásico escopetazo, este sábado 15 de febrero se pondrá en marcha el Torneo de Golf Exatec del 2025, en lo que será su quinta edición en el Club de Golf de Ciudad Obregón.

Tal y como lo dieron a conocer los organizadores en la presentación, el torneo se jugará en la modalidad de equipos de tres jugadores, en una distancia de 18 hoyos y a la mejor bola.

A pesar de solo contar con cinco años de fundación, el certamen tendrá jugosos premios; el primer lugar obtendrá un viaje a Los Cabos y un pase al Torneo de Campeones Exatec Blue Open Golf Tour 2024-2025, el próximo mes de mayo.

El Club de Golf de Cajeme albergará el evento

Y no solo eso, ya que habrá tres hole in one en juego, el primero en el hoyo cuatro con 100 mil pesos para el primer jugador que lo logre. Mientras que un vehículo BMW será otorgado para el hoyo seis y 40 mil pesos a repartir en el hoyo catorce.

También se dio a conocer que se premiarán a los mejores cinco 0’yeses de los hoyos cuatro, seis y 16.

Por otra parte un total de 12 mil pesos se embolsará el primer lugar, diez mil para el segundo, ocho mil para el tercero, seis mil para el cuarto y cuatro mil para el quinto sitio.

Con esto, queda evidenciado que los más de 25 deportistas que vivirán la quinta edición de la competencia tienen altas posibilidades de llevarse un premio.

Dicha competencia la organizan ex alumnos del Tecnológico de Monterrey, campus Obregón, y es para beneficio de becas, dentro del programa 'Lideres del Mañana'.

Los jugadores se preparan para el torneo

Otro de los importantes cambios es que solo se jugará en un día, mismo que será este sábado a partir de las 11:00 horas (Tiempo de Sonora).

Datos

Salidas: 11:00 horas

Modalidad: Equipos Tercias

Sistema: Mejor Bola

Distancia: 18 hoyos

Fuente: Tribuna.