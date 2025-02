Logan Paul vs Messi: El youtuber reta al futbolista a pelea de box para retirar demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido youtuber y boxeador estadounidense Logan Paul desató la polémica un vez más, en esta ocasión por retar públicamente a la estrella argentina del futbol, Lionel Messi, a un combate de boxeo. Este nuevo desafío surge en el contexto de una disputa legal por plagio entre sus respectivas marcas de bebidas energéticas: Prime Hydration, de Logan, y Más+, de Messi.

La controversia comenzó cuando Logan Paul acusó a Messi de copiar el concepto y el diseño de su bebida, lo que derivó en una demanda por infracción de marca. En respuesta, el futbolista presentó una contrademanda, intensificando aún más el conflicto. A través de un video en sus redes sociales, Logan Paul declaró que está dispuesto a retirar su demanda si el argentino acepta tener una pelea con él.

Hermano, ustedes nos copiaron. Todos lo han visto, ellos vieron lo que hiciste. Y recibimos una demanda, espera un momento, esto es injusto, obviamente hicimos una contrademanda. Si no puedes vencer al mejor, tú tienes que ser el mejor, pero eso es ilegal, ese es nuestro diseño. Nos estamos defendiendo y ¿eso es acoso? Fuera de bromas, les juro que consideraría dar marcha atrás a la demanda, solo si... Logan Paul vs Messi. Te veo en el ring hermano", dice Logan.

Logan Paul es famoso por sus peleas controvertidas ha tenido varios enfrentamientos destacados, incluyendo combates contra figuras como Floyd Mayweather y su propio hermano Jake Paul. Sin embargo, este desafío a Messi ha generado una gran cantidad de comentarios y burlas en las redes sociales, ya que muchos consideran que es una estrategia para ganar más dinero y popularidad.

Por ahora, Messi no ha respondido al reto de Logan Paul, y sigue centrado en su carrera futbolística con el Inter Miami de la MLS. La posibilidad de que este duelo se concrete es baja ya que Messi no tiene experiencia en el boxeo, no obstante este hecho ha capturado la atención del público y ha generado un gran debate sobre la ética y la seriedad de Logan Paul y sus peleas.

Cabe mencioar que en días recientes, el hermano de Logan, el también boxeador, Jake Paul, lanzó un mensaje dirigido al campeón mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez para recordarle que lo retó a pelear. Disfrazado con un sombrero mexicano y acompañado por mariachis, Paul adoptó un tono burlón para afirmar que 'Canelo' lo había "esquivado" y lo tachó de "esclavo sin respeto por el orgullo del pueblo mexicano que lo respalda en Estados Unidos".

Fuente: Tribuna