Rafael Devers no le cedería la tercera base a Alex Bregman con los Boston Red Sox

Comparta este artículo

Boston, Estados Unidos.- Después de varias semanas y rumores, la semana pasada los Boston Red Sox pudieron llegar a un acuerdo con Alex Bregman, quien es flamante Guante de Oro en el beisbol de las Grandes Ligas.

Pero a pesar de haber conseguir a uno de los agentes libres más cotizados del mercado, la escuadra de la Liga Americana suma una nueva problemática, ya que Rafael Devers, uno de sus peloteros estrellas no está tan contento con la llegada del norteamericano.

El tercera base hasta el momento titular de Boston, Rafael Devers, fue enfático este lunes en conferencia de prensa al afirmar que no tiene interés en cambiar de posición, la misma que ha jugado durante toda su carrera.

“Mi posición es la tercera base. Es lo que he jugado. No sé cuáles son sus planes. Tuvimos una conversación y dejé claro cuáles son mis deseos. Lo que pase a partir de aquí, no lo sé”, declaró.

Haciendo sus primeros comentarios en los Entrenamientos Primaverales, el dominicano es el único jugador que queda en el equipo del club que ganó la Serie Mundial en el 2018, por lo que también es uno de los más queridos de la afición.

Igualmente Devers reconoció que el manager del equipo, el puertorriqueño Alex Cora, y el director del departamento de operaciones de beisbol, Craig Breslow, le plantearon el viernes la posibilidad de cambiar de posición, pero no está dentro de sus planes.

Cabe destacar que, desde que se hizo oficial la firma de Bregman, el estratega de Boston ha insistido en que la situación sigue siendo flexible y que las decisiones sobre el roster y las posiciones se van a tomar de la mejor manera.

“Como dije hace unos días, aquí se van a tomar decisiones sobre la conformación del roster y lo que haremos en el futuro. Tenemos que tomar la mejor decisión posible. Él tiene mucho orgullo; lo sabemos. Siente que es tercera base y se va a preparar como tercera base, y tomaremos decisiones en consecuencia. Creo que esto no se trata de Bregman, Devers o Cora. Se trata de los Medias Rojas. Cualquier decisión que tomemos será en beneficio del equipo”, sentenció Alex igualmente en entrevista para los medios.

En caso de que, Devers se mantenga en la tercera base, Bregman pasaría a la segunda, movimiento que no desconoce por completo el exjugador de los Houston Astros.

Mientras que, otro factor que complica la situación es que Kristian Campbell, el prospecto número siete de toda la MLB, mismo que es candidato a entrar al club y pelear igualmente por la esquina caliente.

Fuente: Tribuna.