¿Un All-Star de EU contra el resto del mundo? A Wembanyama le gustaría

San Francisco, Estados Unidos.- Victor Wembanyama ya se ha enfrentado a Estados Unidos en eventos internacionales, sobre todo en los Juegos Olímpicos de París del año pasado, cuando encabezó la marcha de Francia al juego por la medalla de oro contra los estadounidenses.

'Wemby' disputó el All-Star este domingo

Le gustaría estar en esa posición más a menudo, tal vez incluso anualmente. Y a Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, también le encanta esa idea.

En la búsqueda continua del formato correcto del Juego de Estrellas de la NBA, se habló mucho este fin de semana en San Francisco sobre una idea que ha cobrado impulso en los últimos años: Estados Unidos de un lado, el mundo del otro.

El gigante griego es otro partidario de esta idea

Count Wembanyama, el pívot All-Star de 7 pies y 4 pulgadas de San Antonio de Francia, es un fanático de esa idea.

“Me encantaría. Mi opinión es que es más intencionado”, dijo Wembanyama. “Hay más orgullo en ello. Más en juego”.

Antetokounmpo fue aún más conciso cuando se le preguntó si estaría de acuerdo con tal movimiento.

“Me encantaría. Oh, me encantaría”, dijo Antetokounmpo, un nativo de Grecia que es de ascendencia nigeriana. “Creo que sería el formato más interesante y emocionante. Me encantaría. Por supuesto, me enorgullecería de eso. Siempre compito, pero creo que eso me dará un poco más de jugo para competir”.

Pura diversión

El último formato para el Juego de Estrellas -un mini-torneo de cuatro equipos y tres partidos, donde el primero en llegar a 40 puntos salía ganador- debutó el domingo por la noche, con los OGs de Shaq ganando el título.

La NBA decidió probar el enfoque del torneo, que imita lo que ya estaba en marcha con el evento Rising Stars para jugadores de primer y segundo año, después de años de pedir abiertamente juegos más competitivos.

Y el marcador final de 211-186 en 2024 fue la gota que colmó el vaso.

“Creo que cuando tienes eventos como este, el fin de semana del Juego de Estrellas, no nos preocupamos por la competencia”, dijo el 15 veces All-Star Kevin Durant de los Phoenix Suns. “Se trata más de celebrar a la familia del baloncesto y a la comunidad en este momento. Demuestra lo unidos que estamos como grupo, como comunidad de baloncesto, y cómo podemos unir al resto del mundo con lo que hacemos también. Es un momento genial”.

Ponen el ejemplo

Hay cierta evidencia de que un enfrentamiento de mitad de temporada entre los mejores jugadores estadounidenses y los mejores jugadores internacionales podría funcionar, y está sucediendo ahora mismo en otro deporte.

El torneo de hockey 4 Naciones de la NHL, que comenzó la semana pasada en Montreal y concluye el jueves en Boston con Estados Unidos asegurado un lugar en el juego por el campeonato, obviamente no carece de sentido para los jugadores involucrados.

Ha habido peleas, tres peleas en los primeros nueve segundos de Estados Unidos contra Canadá en Montreal solo el sábado, y una tonelada de físico, para el deleite de los fanáticos.

“Caos”, dijo el entrenador de Canadá, Jon Cooper.

La NBA, al menos algunos en la NBA, están observando el hockey y tomando nota de cómo parece estar funcionando como una idea potencial para el escaparate de mitad de temporada del baloncesto en el futuro.

“A veces las cosas simplemente se vuelven viejas y necesitan un lavado de cara”, dijo el alero de Golden State, Draymond Green. “Sé que han hecho diferentes cosas para tratar de ponerlo en marcha. Creo que lo que será interesante ver es cómo resulta esto de las 4 Naciones en el hockey. Si eso resulta genial, tal vez tenga que echar un ojo”.

“El mejor formato”

Si hubiera sido un Estados Unidos contra El Mundo esta temporada para un formato de All-Star, esto es lo que podría haber sido el equipo internacional:

— Wembanyama, Antetokounmpo, Nikola Jokic de Denver, Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City, Pascal Siakam de Indiana y Alperen Sengun de Houston ya fueron All-Stars.

Jokic y Towns seguramente disputarían este duelo

El All-Star de Nueva York, Karl-Anthony Towns, juega internacionalmente para la República Dominicana, la patria de su madre, por lo que tendría sentido agregarlo a esa mezcla. Luka Doncic, ahora de Los Angeles Lakers, casi siempre es un seguro All-Star también, por lo que serían ocho jugadores.

Y aquí es donde se vuelve desafiante.

Si un enfrentamiento entre Estados Unidos y el Juego de Estrellas Mundial tuviera los rosters tradicionales de 12 hombres, se necesitarían cuatro jugadores más del grupo mundial, y eso significaría que cuatro jugadores estadounidenses menos obtendrían el visto bueno para el Juego de Estrellas.

Si le pregunta a Wembanyama o Antetokounmpo qué piensan sobre 2026 y más allá, está bastante claro cuál será la respuesta.

“Tener a Shai, Jokic, Luka, Wemby, Towns, Sengun, conozco a esos jugadores, obviamente me faltan algunos tipos que no puedo pensar desde la parte superior de mi cabeza, enfrentando a los mejores jugadores de Estados Unidos, creo que sería divertido”, dijo Antetokounmpo. “Creo que ese sería el mejor formato".

Fuente: Tribuna